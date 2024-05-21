https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kitap-yurdu-yayincilikin-ruhsati-iptal-edildi-bagis-istediler-iddiasi-1084074047.html

Kitap Yurdu Yayıncılık'ın ruhsatı iptal edildi: 'Bağış istediler' iddiası

Kitap Yurdu Yayıncılık'ın ruhsatı iptal edildi: 'Bağış istediler' iddiası

Sputnik Türkiye

Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin ticari faaliyetlerini sürdürdüğü Basın Ekspres Yolu üzerindeki yerleşkesinin... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T23:46+0300

2024-05-21T23:46+0300

2024-05-21T23:46+0300

türkiye

kitap

bahçelievler

açıklama

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Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin ruhsatının iptal edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada, "Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş. firmasının ticari faaliyetlerini sürdürdüğü, Bahçelievler ilçe sınırları içinde yer alan Basın Ekspres Yolu üzerindeki yerleşkesi, ruhsatlandırma sürecinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için mühürlenmiştir" ifadesi kullanıldı.Firmanın sosyal medyadan yaptığı duyuruya değinilen açıklamada, "İlgili firmanın sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik duyuruları ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendi açıklarını kapatmak için 'Bağış istediler' şeklinde iftirada bulunularak itibar suikastı düzenlenmeye çalışılmaktadır" denildi.Açıklamada, firmaya 2018'de gerekli denetimlerin yapılmasının ardından "Kitap Dağıtım Merkezi" olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği kaydedilerek, "17 Ocak 2024'te yapılan denetimde ise iş yerinin kullanım alanını yaklaşık 2 bin metrekare arttırdığı, kitap dağıtım merkezi dışında ayrıca matbaa, kitap baskı tesisi, marangozhane ve depo faaliyetleri gösterdiği tespit edilmiştir. Önceki çalışma ruhsatı sıhhi müessese statüsünde olup; matbaa, marangoz ve depo faaliyetleri gayrisıhhi müessese statüsündedir" ifadeleri kullanıldı.Gayrisıhhi müesseselerin yönetmelik gereği sanayi bölgesinde faaliyet göstermesi ve şartlara uygun şekilde denetim ve kontroller yapılarak ruhsatlandırılması gerektiği aktarılan açıklamada, tespit edilen metrekare artırımı ve gayrisıhhi müessese faaliyeti üzerine 23 Ocak 2024'te resmi yazıyla firma yetkilisine tebligat yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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