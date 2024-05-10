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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/borrell-tarih-vererek-acikladi-bazi-ab-ulkeleri-filistini-taniyacak-1083678928.html
Borrell tarih vererek açıkladı: Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak
Borrell tarih vererek açıkladı: Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya, İrlanda ve bazı AB ülkelerinin 21 Mayıs'ta Filistin'i devlet olarak... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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BM'de bugün Filistin'in tam üyelik başvurusu hakkında yapılması beklenen oylama öncesinde AB Dış Politika Şefi Josep Borrell'den açıklama geldi.İspanyol RNE radyosuna demeç veren Borrell, İspanya, İrlanda ve diğer AB ülkelerinin Filistin devletini tanıyacağı tarihin 21 Mayıs olup olmadığının sorulması üzerine Slovenya'dan da bahsederek "evet" yanıtını verdi."Bu, siyasi nitelikte sembolik bir eylem. Bu, bir devletten çok, o devletin var olma iradesini tanıyor" diye devam eden Borrell, Belçika ve diğer ülkelerin de muhtemelen Filistin'i tanıma yoluna gideceğini belirtti.Borrell, "Eğer birkaç ülke bu adımı atarsa, eminim daha fazlası da bunu takip edecektir. İki devletli çözüme gerçekten inananların bu konuda konuşmanın ötesine geçmesi harika bir şey" değerlendirmesi yaptı.İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.İrlanda basınında çıkan haberlerde İspanya ve İrlanda'nın 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağı iddia edilmiş, Slovenya ise Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planladığını duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-gazzedeki-kitlik-guneye-dogru-ilerliyor-1083524060.html
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Borrell tarih vererek açıkladı: Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak

15:05 10.05.2024
© AA / AB Komisyonu / PoolAB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA / AB Komisyonu / Pool
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya, İrlanda ve bazı AB ülkelerinin 21 Mayıs'ta Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığını söyledi.
BM'de bugün Filistin'in tam üyelik başvurusu hakkında yapılması beklenen oylama öncesinde AB Dış Politika Şefi Josep Borrell'den açıklama geldi.

İspanyol RNE radyosuna demeç veren Borrell, İspanya, İrlanda ve diğer AB ülkelerinin Filistin devletini tanıyacağı tarihin 21 Mayıs olup olmadığının sorulması üzerine Slovenya'dan da bahsederek "evet" yanıtını verdi.

"Bu, siyasi nitelikte sembolik bir eylem. Bu, bir devletten çok, o devletin var olma iradesini tanıyor" diye devam eden Borrell, Belçika ve diğer ülkelerin de muhtemelen Filistin'i tanıma yoluna gideceğini belirtti.

Borrell, "Eğer birkaç ülke bu adımı atarsa, eminim daha fazlası da bunu takip edecektir. İki devletli çözüme gerçekten inananların bu konuda konuşmanın ötesine geçmesi harika bir şey" değerlendirmesi yaptı.

İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

İrlanda basınında çıkan haberlerde İspanya ve İrlanda'nın 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağı iddia edilmiş, Slovenya ise Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planladığını duyurulmuştu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze’deki kıtlık güneye doğru ilerliyor
6 Mayıs, 10:42
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