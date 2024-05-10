https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/borrell-tarih-vererek-acikladi-bazi-ab-ulkeleri-filistini-taniyacak-1083678928.html

Borrell tarih vererek açıkladı: Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak

Borrell tarih vererek açıkladı: Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya, İrlanda ve bazı AB ülkelerinin 21 Mayıs'ta Filistin'i devlet olarak... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T15:05+0300

2024-05-10T15:05+0300

2024-05-10T15:05+0300

israil- filistin çatışması

josep borrell

ab

avrupa birliği

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083534831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0afd30e87f4bf2a19c4a4234815b391.jpg

BM'de bugün Filistin'in tam üyelik başvurusu hakkında yapılması beklenen oylama öncesinde AB Dış Politika Şefi Josep Borrell'den açıklama geldi.İspanyol RNE radyosuna demeç veren Borrell, İspanya, İrlanda ve diğer AB ülkelerinin Filistin devletini tanıyacağı tarihin 21 Mayıs olup olmadığının sorulması üzerine Slovenya'dan da bahsederek "evet" yanıtını verdi."Bu, siyasi nitelikte sembolik bir eylem. Bu, bir devletten çok, o devletin var olma iradesini tanıyor" diye devam eden Borrell, Belçika ve diğer ülkelerin de muhtemelen Filistin'i tanıma yoluna gideceğini belirtti.Borrell, "Eğer birkaç ülke bu adımı atarsa, eminim daha fazlası da bunu takip edecektir. İki devletli çözüme gerçekten inananların bu konuda konuşmanın ötesine geçmesi harika bir şey" değerlendirmesi yaptı.İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.İrlanda basınında çıkan haberlerde İspanya ve İrlanda'nın 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağı iddia edilmiş, Slovenya ise Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planladığını duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-gazzedeki-kitlik-guneye-dogru-ilerliyor-1083524060.html

avrupa birliği

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, ab, avrupa birliği, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi