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‘Reisi’nin naaşı yarın güneş batmadan defnedilecek’
‘Reisi’nin naaşı yarın güneş batmadan defnedilecek’
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohsen Mansouri, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin naaşının yarın güneş batmadan defnedileceğini belirtti. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansouri, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin naaşının yarın Güney Horasan'da güneş batmadan defnedileceğini söyledi.Tasnim haber ajansına yarınki programın ayrıntılarını anlatan Mansouri, şöyle konuştu:Mansouri, “Saat 12’ye doğru Meşhed kentine (Razavi Horasan Eyaleti) varacağız, öğle ve akşam namazlarının ardından Meşhed’deki 15 Hordad Meydanı’ndan merhum Cumhurbaşkanının naaşını karşılama töreni başlayacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tahranda-cenaze-toreni-duzenlendi-1084097613.html
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iran, ibrahim reisi, cenaze töreni, horasan, meşhed
iran, ibrahim reisi, cenaze töreni, horasan, meşhed

‘Reisi’nin naaşı yarın güneş batmadan defnedilecek’

17:56 22.05.2024
İbrahim Reisi cenaze
İbrahim Reisi cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohsen Mansouri, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin naaşının yarın güneş batmadan defnedileceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansouri, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin naaşının yarın Güney Horasan'da güneş batmadan defnedileceğini söyledi.
Tasnim haber ajansına yarınki programın ayrıntılarını anlatan Mansouri, şöyle konuştu:

“Yarın sabah erkenden Güney Horasan’a doğru hareket edeceğiz, program sabah 7.30’da başlayacak, naaşı ise sabah 8.00’de çıkaracağız. Güney Horasan’ın seçilmesinin nedeni, Reisi’nin daha önce bu eyaletteki Müslüman ruhban sınıfını temsil etmesiydi.”

Mansouri, “Saat 12’ye doğru Meşhed kentine (Razavi Horasan Eyaleti) varacağız, öğle ve akşam namazlarının ardından Meşhed’deki 15 Hordad Meydanı’ndan merhum Cumhurbaşkanının naaşını karşılama töreni başlayacak” ifadelerini kullandı.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
MULTİMEDYA
İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
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