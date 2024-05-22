https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/reisinin-naasi-yarin-gunes-batmadan-defnedilecek-1084106279.html
‘Reisi’nin naaşı yarın güneş batmadan defnedilecek’
‘Reisi’nin naaşı yarın güneş batmadan defnedilecek’
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohsen Mansouri, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin naaşının yarın güneş batmadan defnedileceğini belirtti. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T17:56+0300
2024-05-22T17:56+0300
2024-05-22T17:56+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
cenaze töreni
horasan
meşhed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084105631_0:26:743:444_1920x0_80_0_0_045a409cb620ead316b89f0f4e072f7a.png
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansouri, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin naaşının yarın Güney Horasan'da güneş batmadan defnedileceğini söyledi.Tasnim haber ajansına yarınki programın ayrıntılarını anlatan Mansouri, şöyle konuştu:Mansouri, “Saat 12’ye doğru Meşhed kentine (Razavi Horasan Eyaleti) varacağız, öğle ve akşam namazlarının ardından Meşhed’deki 15 Hordad Meydanı’ndan merhum Cumhurbaşkanının naaşını karşılama töreni başlayacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tahranda-cenaze-toreni-duzenlendi-1084097613.html
iran
horasan
meşhed
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084105631_60:0:685:469_1920x0_80_0_0_7adaf8158452d1d20cd607d51d489085.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, ibrahim reisi, cenaze töreni, horasan, meşhed
iran, ibrahim reisi, cenaze töreni, horasan, meşhed
‘Reisi’nin naaşı yarın güneş batmadan defnedilecek’
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohsen Mansouri, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin naaşının yarın güneş batmadan defnedileceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansouri, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin naaşının yarın Güney Horasan'da güneş batmadan defnedileceğini söyledi.
Tasnim haber ajansına yarınki programın ayrıntılarını anlatan Mansouri, şöyle konuştu:
“Yarın sabah erkenden Güney Horasan’a doğru hareket edeceğiz, program sabah 7.30’da başlayacak, naaşı ise sabah 8.00’de çıkaracağız. Güney Horasan’ın seçilmesinin nedeni, Reisi’nin daha önce bu eyaletteki Müslüman ruhban sınıfını temsil etmesiydi.”
Mansouri, “Saat 12’ye doğru Meşhed kentine (Razavi Horasan Eyaleti) varacağız, öğle ve akşam namazlarının ardından Meşhed’deki 15 Hordad Meydanı’ndan merhum Cumhurbaşkanının naaşını karşılama töreni başlayacak” ifadelerini kullandı.