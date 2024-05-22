Reisi ve erkanını taşıyan helikopterlerden birinin pilotu konuştu: Telsizleri açıktı birden kayboldu

"Rotanın seçildiği alanın bitişiğindeki vadide, alana yayılmış sofra gibi bir bulut parçası vardı. Helikopter rotamızda sisten bir eser yoktu. Sis vadinin aşağı kesimlerinde olabilirdi. Ancak hava açık ve berraktı ve vadinin üzerinde sınırlı bir alanda bulutlar vardı.

Uçuş yüksekliği açısından helikopterlerin yüksekliği bu bulutlarla karşılaşacak şekildeydi ve bulutların biraz altındaydık. Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin pilotu Yüzbaşı Mustafavi yükselip bulutların üzerine çıkacağını ve yukarıdan devam edeceğini bizim helikopter pilotuna bildirdi.

Helikopterler bulutların üzerinden gitti ve biz üç numaralı helikopterdeydik, cumhurbaşkanını taşıyan helikopter ortadaydı ve önde başka bir helikopter vardı.

30 saniye sonra bulutun üzerine çıktığımızda pilot, ana helikopterin eşlik etmediğini ve onu görmediğini ifade etti. Bulutlardan geçiş normaldi, bazen uçuşta buluta vardığımızda titreşim oluyordu ve bunun normal olduğunu söylediler. Tamamen normal bir şekilde yolumuza devam ettik ve bulut sona erdi."