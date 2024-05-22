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Reisi ve erkanını taşıyan helikopterlerden birinin pilotu konuştu: Telsizleri açıktı birden kayboldu
Reisi ve erkanını taşıyan helikopterlerden birinin pilotu konuştu: Telsizleri açıktı birden kayboldu
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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, helikopterlerin Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz'e doğru hareket ettiğini ve hava koşullarının açık ve sakin olduğunu belirtti. İsmaili, üç helikopterin sırayla kalkış yaparak gökyüzünde dizildiğini ve kendisinin en arkadaki helikopterde bulunduğunu aktardı.İsmaili'nin ifadesine göre, helikopterler yarım saat sonra sıradağları aşarken bir bulut parçasıyla karşılaştılar."Helikopterler Kızkalesi Barajı'nın alt kısımlarından Tebriz'e doğru hareket etti, hava açık ve durgundu ve herhangi bir özel hava olayı ile karşılaşmadık" diyen İsmaili, yarım saat sonra sıradağları aşarken bir bulut parçasıyla karşılaştıklarını aktardı:'Geri döndük ama zemin görünmüyordu'Meteorolojinin herhangi rüzgar ya da fırtına uyarısı vermediğini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, "Bulutlar bitti ve hiç bulutun olmadığı bir havaya ulaştık ve altımızda bulutların ardındaki zirvelerin sırtını ve yanında Süngün bakır madenini görebiliyorduk" deyip ekledi:Tebriz imamı Ali Haşim kazadan sonra telefonu açarak 'İyi değilim, vadiye düştük' demişSırayla helikopterdeki herkesi cep telefonlarından aradıklarını aktaran İsmaili, pilotun telefonunu Tebriz imamı Ali Haşim'in açtığını, "İyi değilim, vadiye düştük" dediğini ancak başka bir bilgi vermediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, kazadan yaralı kurtulan Ali Haşim'in üç dört saat sonra bile telefonu açtığını ancak konuşamadığını belirtti.
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Reisi ve erkanını taşıyan helikopterlerden birinin pilotu konuştu: Telsizleri açıktı birden kayboldu

11:21 22.05.2024 (güncellendi: 13:06 22.05.2024)
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/HandoutReisi'yi de taşıyan helikopterde kimler vardı?
Reisi'yi de taşıyan helikopterde kimler vardı? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/Handout
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Pazar günü meydana gelen helikopter kazası, İran'ın gündemine oturdu. Kazanın nedeni henüz belirsizliğini korurken, spekülasyonlar hızla yayılıyor. İran ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattı, ancak sivil havacılık kurumunun değil de ordunun bu soruşturmayı üstlenmesi dikkat çekti.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, helikopterlerin Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz'e doğru hareket ettiğini ve hava koşullarının açık ve sakin olduğunu belirtti. İsmaili, üç helikopterin sırayla kalkış yaparak gökyüzünde dizildiğini ve kendisinin en arkadaki helikopterde bulunduğunu aktardı.
İsmaili'nin ifadesine göre, helikopterler yarım saat sonra sıradağları aşarken bir bulut parçasıyla karşılaştılar.
"Helikopterler Kızkalesi Barajı'nın alt kısımlarından Tebriz'e doğru hareket etti, hava açık ve durgundu ve herhangi bir özel hava olayı ile karşılaşmadık" diyen İsmaili, yarım saat sonra sıradağları aşarken bir bulut parçasıyla karşılaştıklarını aktardı:

"Rotanın seçildiği alanın bitişiğindeki vadide, alana yayılmış sofra gibi bir bulut parçası vardı. Helikopter rotamızda sisten bir eser yoktu. Sis vadinin aşağı kesimlerinde olabilirdi. Ancak hava açık ve berraktı ve vadinin üzerinde sınırlı bir alanda bulutlar vardı.

Uçuş yüksekliği açısından helikopterlerin yüksekliği bu bulutlarla karşılaşacak şekildeydi ve bulutların biraz altındaydık. Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin pilotu Yüzbaşı Mustafavi yükselip bulutların üzerine çıkacağını ve yukarıdan devam edeceğini bizim helikopter pilotuna bildirdi.

Helikopterler bulutların üzerinden gitti ve biz üç numaralı helikopterdeydik, cumhurbaşkanını taşıyan helikopter ortadaydı ve önde başka bir helikopter vardı.

30 saniye sonra bulutun üzerine çıktığımızda pilot, ana helikopterin eşlik etmediğini ve onu görmediğini ifade etti. Bulutlardan geçiş normaldi, bazen uçuşta buluta vardığımızda titreşim oluyordu ve bunun normal olduğunu söylediler. Tamamen normal bir şekilde yolumuza devam ettik ve bulut sona erdi."

'Geri döndük ama zemin görünmüyordu'

Meteorolojinin herhangi rüzgar ya da fırtına uyarısı vermediğini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, "Bulutlar bitti ve hiç bulutun olmadığı bir havaya ulaştık ve altımızda bulutların ardındaki zirvelerin sırtını ve yanında Süngün bakır madenini görebiliyorduk" deyip ekledi:
"Helikopterlerden biri gelmeyince pilotumuz geri döndü. Yardımcı pilota ne olduğunu sordum, o da helikopterin gelmediğini, acil iniş yapmış olabileceğini, her ne kadar çağrı yaptılarsa da telsiz iletişiminin kesik olduğunu ve cevap gelmediğini, 1 dakika 30 saniye kadar önce iletişim kurulduğunu söyledi. Sonra bulutların üstüne çıkmamız gerektiğini söyledi ve biz de öyle yaptık. Bulutlar bir dakikadan kısa sürede dağıldı.

Pilot alanın üzerinde birkaç tur attı ve bulutların üzerine çıktı ancak yeri göremiyorlardı, bulutların altına girmeleri mümkün değildi ve görüş alanı da yoktu, bu yüzden alanın etrafında tur attılar ve ne kadar uğraşsalar da telsiz görüşmesi yapamadılar. Biz de Süngün maden bölgesine indik ve oradan durumu takip ettik."

Tebriz imamı Ali Haşim kazadan sonra telefonu açarak 'İyi değilim, vadiye düştük' demiş

Sırayla helikopterdeki herkesi cep telefonlarından aradıklarını aktaran İsmaili, pilotun telefonunu Tebriz imamı Ali Haşim'in açtığını, "İyi değilim, vadiye düştük" dediğini ancak başka bir bilgi vermediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, kazadan yaralı kurtulan Ali Haşim'in üç dört saat sonra bile telefonu açtığını ancak konuşamadığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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