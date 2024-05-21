https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/imamoglu-roma-gezisiyle-ilgili-gelen-elestirilere-yanit-verdi-1084064422.html

İmamoğlu, Roma gezisiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi

İmamoğlu, Roma gezisiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil"... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T16:24+0300

2024-05-21T16:24+0300

2024-05-21T16:24+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul

recep tayyip erdoğan

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil" sözlerine, "Ekonomiyle uğraşsın" ifadeleriyle yanıt verdi. İmamoğlu, "Yaklaşık 5 yıllık görev süreci içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona İBB'nin bütçesinde gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok." açıklamasını yaptı.7 ilçedeki 8 parkı yenilemesi dolayısıyla toplu açılış töreni düzenlendi. Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı’nda düzenlenen toplu açılış töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in katılımıyla gerçekleştirildi.İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'da hayatı herkes için kolaylaştırma ve güzelleştirme çabasında olduklarını söyledi. Bu çabanın, başarıldığında yerel yöneticileri çok mutlu eden bir çaba olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Liyakate dayalı bir süreç ve gerçekten iş ahlakını en önde tutma gayreti, her kurumu yukarıya taşır. Güzel de bir söz vardır; işleyen demir ışıldar misali. Dolayısıyla çok çalışmak ve üretmek, milletimize hizmet sunmak, hepimizin mutlak prensibi olmalıdır. Bu anlamda çalıştıkça enerjinizin arttığını da hissedebilirsiniz” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1084028162.html

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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, recep tayyip erdoğan