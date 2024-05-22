https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/misir-iran-iliskilerinde-44-yillik-kuskunluk-sona-mi-eriyor-1084102502.html
Mısır ve İran arasındaki 44 yıllık küskünlük sona mı eriyor?
Mısır ve İran arasındaki 44 yıllık küskünlük sona mı eriyor?
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'nun en büyük ve en etkili ülkelerinden İran ile Mısır arasında 1980’lerde kopan diplomatik ilişkilerde, helikopter kazasında hayatını kaybeden... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T16:03+0300
2024-05-22T16:03+0300
2024-05-22T16:06+0300
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iran
ibrahim reisi
cenaze töreni
samih şukri
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İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Tebriz’de gerçekleştirilen veda törenine katılmak üzere ilk kez bazı ülke liderlerinin İran'ı ziyaret ettiğini doğruladı.İki ülke cumhurbaşkanları düzeyindeki ilk görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, 11 Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.Mısır-İran ilişkilerindeki kırılmaMısır-İran ilişkilerindeki kırılma İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1980'de Mısır'a sığınmasıyla başladı. İran Şahı Pehlevi, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat döneminde İsrail ile 6 Ekim 1973'de başlayan Yom Kippur Savaşı'nda Mısır'a petrol desteğinde bulunmuştu.İran devriminin ardından Sedat, Pehlevi’nin savaş döneminde Mısır'a yapmış olduğu jeste karşılık Pehlevi'ye sığınma hakkı verdi. Pehlevi hayatının geri kalanını Mısır'da yaşadı ve burada vefat etmişti.Mezarı da Kahire'deki Rifai Camisi’nin bulunduğu alanda yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tahranda-cenaze-toreni-duzenlendi-1084097613.html
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ortadoğu, mısır, iran, ibrahim reisi, cenaze töreni, samih şukri
ortadoğu, mısır, iran, ibrahim reisi, cenaze töreni, samih şukri
Mısır ve İran arasındaki 44 yıllık küskünlük sona mı eriyor?
16:03 22.05.2024 (güncellendi: 16:06 22.05.2024)
Ortadoğu'nun en büyük ve en etkili ülkelerinden İran ile Mısır arasında 1980’lerde kopan diplomatik ilişkilerde, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenen cenaze törenine Mısır Dışişleri Bakanı Şukri’nin katılmasıyla birlikte yeni dönemin başlayabileceği sinyali verildi.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Tebriz’de gerçekleştirilen veda törenine katılmak üzere ilk kez bazı ülke liderlerinin İran'ı ziyaret ettiğini doğruladı.
İki ülke cumhurbaşkanları düzeyindeki ilk görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, 11 Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.
Mısır-İran ilişkilerindeki kırılma
Mısır-İran ilişkilerindeki kırılma İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1980'de Mısır'a sığınmasıyla başladı. İran Şahı Pehlevi, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat döneminde İsrail ile 6 Ekim 1973'de başlayan Yom Kippur Savaşı'nda Mısır'a petrol desteğinde bulunmuştu.
İran devriminin ardından Sedat, Pehlevi’nin savaş döneminde Mısır'a yapmış olduğu jeste karşılık Pehlevi'ye sığınma hakkı verdi.
Pehlevi hayatının geri kalanını Mısır'da yaşadı ve burada vefat etmişti.
Mezarı da Kahire'deki Rifai Camisi’nin bulunduğu alanda yer alıyor.