https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/misir-iran-iliskilerinde-44-yillik-kuskunluk-sona-mi-eriyor-1084102502.html

Mısır ve İran arasındaki 44 yıllık küskünlük sona mı eriyor?

Mısır ve İran arasındaki 44 yıllık küskünlük sona mı eriyor?

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'nun en büyük ve en etkili ülkelerinden İran ile Mısır arasında 1980’lerde kopan diplomatik ilişkilerde, helikopter kazasında hayatını kaybeden... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T16:03+0300

2024-05-22T16:03+0300

2024-05-22T16:06+0300

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ortadoğu

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iran

ibrahim reisi

cenaze töreni

samih şukri

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İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Tebriz’de gerçekleştirilen veda törenine katılmak üzere ilk kez bazı ülke liderlerinin İran'ı ziyaret ettiğini doğruladı.İki ülke cumhurbaşkanları düzeyindeki ilk görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, 11 Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.Mısır-İran ilişkilerindeki kırılmaMısır-İran ilişkilerindeki kırılma İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1980'de Mısır'a sığınmasıyla başladı. İran Şahı Pehlevi, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat döneminde İsrail ile 6 Ekim 1973'de başlayan Yom Kippur Savaşı'nda Mısır'a petrol desteğinde bulunmuştu.İran devriminin ardından Sedat, Pehlevi’nin savaş döneminde Mısır'a yapmış olduğu jeste karşılık Pehlevi'ye sığınma hakkı verdi. Pehlevi hayatının geri kalanını Mısır'da yaşadı ve burada vefat etmişti.Mezarı da Kahire'deki Rifai Camisi’nin bulunduğu alanda yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tahranda-cenaze-toreni-duzenlendi-1084097613.html

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ortadoğu, mısır, iran, ibrahim reisi, cenaze töreni, samih şukri