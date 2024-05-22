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Köylüleri lüks araçla gezdirip otellerde konaklattılar: Çok sayıda arazi ve evi üzerlerine aldılar
Köylüleri lüks araçla gezdirip otellerde konaklattılar: Çok sayıda arazi ve evi üzerlerine aldılar
Sputnik Türkiye
Bursa’da bakan ve ünlü iş insanlarının ismini kullanıp kendilerini emlakçı olarak tanıtan dolandırıcıların, lüks araçlarla gezdirip, lüks otelde... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T15:18+0300
2024-05-22T15:18+0300
türkiye
dolandırıcılık
bursa
köy
arazi
noter
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Bursa’da; iddiaya göre 15 kişiden oluşan şüpheli bir grup kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, farklı farklı köylerden arsa veya ev sahibi olan yaşlı insanları buldu. Birbiriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler, farklı köylerden tespit ettikleri yaşlı insanlara kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, lüks marka otomobiller ile gezdirip lüks yerlerde konaklattı. Yaklaşık 80 kişiyi, “Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır” diyerek güven sağlayan çete üyeleri, noterde atılan imzaların sonrasında, kayıplara karıştı. Dolandırılan 80 kişiden yaklaşık 1 milyar lira vurgun yapan sahte emlakçılar, kandırarak aldıkları arazi ve evleri ise kısa sürede 3. kişilerin üzerine satışlarını yaparak ellerinden çıkardılar.Kendilerine ulaşmaya çalışan kişilere ise tehdit yoluyla gözdağı veren çete üyeleri birçok insanı evinden ederken, çete üyelerinden bazılarının 2012 yılında yapılan Çekirge operasyonunda yakalandığı 63 sene ile yargılandığı ve dosyanın 9 yıldır Yargıtay'da olduğu öğrenildi. Mağdur aileler kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.Yaşlı adama 575 bin dolarlık senet imzalatmışlarMağdurlardan biri olan 87 yaşındaki Hilmi Bakar'ı aynı vaatle ‘Yerini alacağız’ diyerek kandıran Ercan Özdemir ile Engin Elgün'ün yaşlı adamın sağlık raporunu almak için hastaneye gittikleri öğrenildi. Şahıslar yaşlı adama, ‘Çocukların bize dava açmasın hemen rapor alalım’ diyerek 575 bin dolarlık senede imza attırdı. Müştekinin şikayeti üzerine haklarında dava açılan Ercan Özdemir ve Engin Elgün 8. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı toplam 11 yıl ceza ve 480 bin lira para cezasına çarptırıldı.Yaklaşık 77 dosyası olan şüpheli Ercan Özdemir'in ise 77 ayrı olaydan toplam 63 yıl ceza aldığı fakat dosyanın 9 yıldır Yargıtay'da onay beklediği öğrenildi."60 yıl ceza alan şahıs beni dolandırdı"14 milyon liralık arazisini kaybeden İbrahim Kıran, "Engin Elgün isimli şahıs geldi. Cadde üzerinde satılık yer arıyoruz, satar mısın' dedi. Ben de "olmaz" dedim. Ama adamlar bir türlü beni bırakmadı. Sürekli gelip gittiler. Bana ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’ dedi. ‘Çok güzel yatırımcılar var’ dedi. 'İstediğin parayı verirler' diyerek beni kandırdı. Ercan Özdemir adlı şahıs geldi. O da ‘İstanbul'da işadamı V.K.'nin yeğeniyim ben’ dedi. ‘Biz buraya buzhane yapacağız’ dedi. Lüks araçlarla geldiler ve konuşmalarıyla beni kandırdılar. Satış olduktan sonra paramı da vermediler. 14 milyon 500 bin lira değeri vardı. Satıştan sonra beni tehdit etmeye başladılar. Bunlar 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmışlar. Çekirge operasyonuyla yakalanmışlar. Ercan Özdemir isimli şahıs 51 kişiyi dolandırmış 60 yıl ceza almış. Dosyası hâlen Yargıtay'da. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.Hakkını Adliye önünde arayan mağdurlardan Evren Öztürk, "Engin Elgün isimli şahıs "emlakçıyım" diyerek bizleri dolandırıyor. Köy köy dolaşarak kendilerine kurban arıyorlar. Önce güven kazanıyorlar, daha sonra dolandırıyorlar. ‘Bizim Ankara’da elimiz kolumuz uzun’ diye vaatler vererek kandırıyorlar. Özellikle Engin Elgün isimli şahıs ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’ yalanını kullanıyor. Lüks araçlarla köylere gelip köylülerin gözlerini boyuyor. Daha sonra köylülerin arsalarını alıp Ercan Özdemir adlı şahsa havale ediyor. Şüphelilerden biri 2012 Yılında Mudanya Çekirge operasyonu ile yakalanmıştır. 2015 Yılında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden karara bağlanmış olan yaklaşık 50 kişiyi dolandırmak suçundan oluşan davanın suçlusu Ercan Özdemir 60 sene ceza almıştır. Bu hükümden dolayı 2016 tarihinde Yargıtay'a gelen dosyalarıyla ilgili Yargıta'ya rüşvet verdiklerini iddia ederek, bakın bize savcı da bir şey yapamaz hakim de bir şey yapamaz" diyerek köylülerin üzerinde baskı oluşturup korkutmuşlardır" ifadelerini kullandı
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dolandırıcılık, bursa, köy, arazi, noter
dolandırıcılık, bursa, köy, arazi, noter

Köylüleri lüks araçla gezdirip otellerde konaklattılar: Çok sayıda arazi ve evi üzerlerine aldılar

15:18 22.05.2024
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW209803Köylüleri lüks araçla gezdirip otellerde konaklattılar: Çok sayıda arazi ve evi üzerlerine aldılar
Köylüleri lüks araçla gezdirip otellerde konaklattılar: Çok sayıda arazi ve evi üzerlerine aldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW209803
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Bursa’da bakan ve ünlü iş insanlarının ismini kullanıp kendilerini emlakçı olarak tanıtan dolandırıcıların, lüks araçlarla gezdirip, lüks otelde konaklattıkları köylülerin ev ve arazilerini kendi üzerlerine geçirdikleri öne sürüldü.
Bursa’da; iddiaya göre 15 kişiden oluşan şüpheli bir grup kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, farklı farklı köylerden arsa veya ev sahibi olan yaşlı insanları buldu.
Birbiriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler, farklı köylerden tespit ettikleri yaşlı insanlara kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, lüks marka otomobiller ile gezdirip lüks yerlerde konaklattı. Yaklaşık 80 kişiyi, “Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır” diyerek güven sağlayan çete üyeleri, noterde atılan imzaların sonrasında, kayıplara karıştı. Dolandırılan 80 kişiden yaklaşık 1 milyar lira vurgun yapan sahte emlakçılar, kandırarak aldıkları arazi ve evleri ise kısa sürede 3. kişilerin üzerine satışlarını yaparak ellerinden çıkardılar.
Kendilerine ulaşmaya çalışan kişilere ise tehdit yoluyla gözdağı veren çete üyeleri birçok insanı evinden ederken, çete üyelerinden bazılarının 2012 yılında yapılan Çekirge operasyonunda yakalandığı 63 sene ile yargılandığı ve dosyanın 9 yıldır Yargıtay'da olduğu öğrenildi. Mağdur aileler kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

Yaşlı adama 575 bin dolarlık senet imzalatmışlar

Mağdurlardan biri olan 87 yaşındaki Hilmi Bakar'ı aynı vaatle ‘Yerini alacağız’ diyerek kandıran Ercan Özdemir ile Engin Elgün'ün yaşlı adamın sağlık raporunu almak için hastaneye gittikleri öğrenildi. Şahıslar yaşlı adama, ‘Çocukların bize dava açmasın hemen rapor alalım’ diyerek 575 bin dolarlık senede imza attırdı. Müştekinin şikayeti üzerine haklarında dava açılan Ercan Özdemir ve Engin Elgün 8. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı toplam 11 yıl ceza ve 480 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Yaklaşık 77 dosyası olan şüpheli Ercan Özdemir'in ise 77 ayrı olaydan toplam 63 yıl ceza aldığı fakat dosyanın 9 yıldır Yargıtay'da onay beklediği öğrenildi.

"60 yıl ceza alan şahıs beni dolandırdı"

14 milyon liralık arazisini kaybeden İbrahim Kıran, "Engin Elgün isimli şahıs geldi. Cadde üzerinde satılık yer arıyoruz, satar mısın' dedi. Ben de "olmaz" dedim. Ama adamlar bir türlü beni bırakmadı. Sürekli gelip gittiler. Bana ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’ dedi. ‘Çok güzel yatırımcılar var’ dedi. 'İstediğin parayı verirler' diyerek beni kandırdı. Ercan Özdemir adlı şahıs geldi. O da ‘İstanbul'da işadamı V.K.'nin yeğeniyim ben’ dedi. ‘Biz buraya buzhane yapacağız’ dedi. Lüks araçlarla geldiler ve konuşmalarıyla beni kandırdılar. Satış olduktan sonra paramı da vermediler. 14 milyon 500 bin lira değeri vardı. Satıştan sonra beni tehdit etmeye başladılar. Bunlar 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmışlar. Çekirge operasyonuyla yakalanmışlar. Ercan Özdemir isimli şahıs 51 kişiyi dolandırmış 60 yıl ceza almış. Dosyası hâlen Yargıtay'da. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Hakkını Adliye önünde arayan mağdurlardan Evren Öztürk, "Engin Elgün isimli şahıs "emlakçıyım" diyerek bizleri dolandırıyor. Köy köy dolaşarak kendilerine kurban arıyorlar. Önce güven kazanıyorlar, daha sonra dolandırıyorlar. ‘Bizim Ankara’da elimiz kolumuz uzun’ diye vaatler vererek kandırıyorlar. Özellikle Engin Elgün isimli şahıs ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’ yalanını kullanıyor. Lüks araçlarla köylere gelip köylülerin gözlerini boyuyor. Daha sonra köylülerin arsalarını alıp Ercan Özdemir adlı şahsa havale ediyor. Şüphelilerden biri 2012 Yılında Mudanya Çekirge operasyonu ile yakalanmıştır. 2015 Yılında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden karara bağlanmış olan yaklaşık 50 kişiyi dolandırmak suçundan oluşan davanın suçlusu Ercan Özdemir 60 sene ceza almıştır. Bu hükümden dolayı 2016 tarihinde Yargıtay'a gelen dosyalarıyla ilgili Yargıta'ya rüşvet verdiklerini iddia ederek, bakın bize savcı da bir şey yapamaz hakim de bir şey yapamaz" diyerek köylülerin üzerinde baskı oluşturup korkutmuşlardır" ifadelerini kullandı
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