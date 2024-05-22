https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/japonyadan-cini-kizdiracak-tayvan-mesaji-1084078379.html
Japonya’dan Çin’i kızdıracak Tayvan mesajı
Japonya’dan Çin’i kızdıracak Tayvan mesajı
Sputnik Türkiye
ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington’un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Tokyo, yeni göreve başlayan Tayvan lideri... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T09:04+0300
2024-05-22T09:04+0300
2024-05-22T09:09+0300
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Japon hükümetinde Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında Japon hükümetinin, yeni göreve başlayan Tayvan lideri Lai'ye tebriklerini ilettiğini belirtirken, Tayvan'ın yeni göreve başlayan lideri Lai Ching-te yönetiminde Ada ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflediğini vurguladı.Tayvan'ı ‘son derece önemli ortak ve önemli dost’ olarak niteleyen Hayaşi, Ada'nın Japonya ile temel değerleri paylaştığını ve yakın ekonomik ilişkilere sahip olduğunu aktardı.Lai yönetiminde Ada ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Hayaşi, Tayvan ile işbirliğini "hükümet dışı temelde" genişletmek için çalışacaklarını söyledi.Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Tokyo-Taipei ilişkilerinden sorumlu temsilcisi Furuya Keiji de açıklamasında, Tayvan ile ilişkileri güçlendirme sözü verdi.Furuya, Japonya-Tayvan ilişkilerinin "her zamankinden daha önemli" olduğunu belirterek, bölgede ABD dahil diğer ülkelerle güçlü işbirliği yapılması çağrısı yaptı.Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu'dan ‘yanlış sinyal’ mesajıLai'nin hafta başındaki yemin törenine, 30'u aşkın Japon milletvekilinin yanı sıra eski kabine üyeleri ile resmi ve sivil düzeyde 200'e yakın kişi katıldığı aktarıldı.Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao, Japon heyetin ziyaretinin, Tayvan bağımsızlık ayrılıkçılarını" açıkça destekleyerek ‘yanlış bir siyasi sinyal’ gönderdiğinin altını çizdi.Lai, 20 Ocak'ta göreve başladıTayvan'da 13 Ocak'ta yapılan başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Parti'nin (DPP) adayı Lai Ching-te, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.Lai, başkan olarak ilk konuşmasında, Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki statükoyu koruma sözü verirken Çin'e Tayvan'ı askeri olarak tehdit etmeye son verme çağrısı yapmıştı.Tayvan hükümetinin egemenliğe, demokrasiye, özgürlüğe ve statükonun korunmasına bağlı kalacağını dile getiren Lai, "Anayasaya göre Çin Cumhuriyeti'nin (Tayvan) egemenliği bütün olarak halka aittir. Çin Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti birbirinin boyunduruğunda değildir" diye konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abd-ve-tayvandan-pasifik-okyanusunda-sessiz-sedasiz-tatbikat-1083797250.html
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asya-pasifik, japonya, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, tek çin politikası, abd
asya-pasifik, japonya, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, tek çin politikası, abd
Japonya’dan Çin’i kızdıracak Tayvan mesajı
09:04 22.05.2024 (güncellendi: 09:09 22.05.2024)
ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington’un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Tokyo, yeni göreve başlayan Tayvan lideri Lai'ya gönderdiği mesajıyla Pekin’i kızdırdı.
Japon hükümetinde Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında Japon hükümetinin, yeni göreve başlayan Tayvan lideri Lai'ye tebriklerini ilettiğini belirtirken, Tayvan'ın yeni göreve başlayan lideri Lai Ching-te yönetiminde Ada ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflediğini vurguladı.
Tayvan'ı ‘son derece önemli ortak ve önemli dost’ olarak niteleyen Hayaşi, Ada'nın Japonya ile temel değerleri paylaştığını ve yakın ekonomik ilişkilere sahip olduğunu aktardı.
Lai yönetiminde Ada ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Hayaşi, Tayvan ile işbirliğini "hükümet dışı temelde" genişletmek için çalışacaklarını söyledi.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Tokyo-Taipei ilişkilerinden sorumlu temsilcisi Furuya Keiji de açıklamasında, Tayvan ile ilişkileri güçlendirme sözü verdi.
Furuya, Japonya-Tayvan ilişkilerinin "her zamankinden daha önemli" olduğunu belirterek, bölgede ABD dahil diğer ülkelerle güçlü işbirliği yapılması çağrısı yaptı.
Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu'dan ‘yanlış sinyal’ mesajı
Lai'nin hafta başındaki yemin törenine, 30'u aşkın Japon milletvekilinin yanı sıra eski kabine üyeleri ile resmi ve sivil düzeyde 200'e yakın kişi katıldığı aktarıldı.
Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao, Japon heyetin ziyaretinin, Tayvan bağımsızlık ayrılıkçılarını" açıkça destekleyerek ‘yanlış bir siyasi sinyal’ gönderdiğinin altını çizdi.
Lai, 20 Ocak'ta göreve başladı
Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılan başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Parti'nin (DPP) adayı Lai Ching-te, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.
Lai, başkan olarak ilk konuşmasında, Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki statükoyu koruma sözü verirken Çin'e Tayvan'ı askeri olarak tehdit etmeye son verme çağrısı yapmıştı.
Tayvan hükümetinin egemenliğe, demokrasiye, özgürlüğe ve statükonun korunmasına bağlı kalacağını dile getiren Lai, "Anayasaya göre Çin Cumhuriyeti'nin (Tayvan) egemenliği bütün olarak halka aittir. Çin Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti birbirinin boyunduruğunda değildir" diye konuşmuştu.