https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abd-ve-tayvandan-pasifik-okyanusunda-sessiz-sedasiz-tatbikat-1083797250.html
ABD ve Tayvan’dan Pasifik Okyanusu'nda sessiz sedasız tatbikat
ABD ve Tayvan’dan Pasifik Okyanusu'nda sessiz sedasız tatbikat
Sputnik Türkiye
Pekin'in, Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken önemli bir kırmızı çizgi olduğu uyarılarına rağmen Tayvan’ı silahlandırmaktan vazgeçmeyen... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T15:32+0300
2024-05-14T15:32+0300
2024-05-14T15:32+0300
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askeri tatbikat
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Uluslararası haber ajansı Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, resmi olarak açıklanmayan tatbikatın geçtiğimiz ay Pasifik Okyanusu'nun batısında gerçekleştirildiği bildirilirken, kaynağa göre tatbikatta ‘çeşitli askeri varlıklar’ yer aldı.Ajansa konuşan ikinci bir kaynak ise tatbikatın resmi olarak var olmadığını ve ‘denizde planlanmamış temaslar’ olarak tanımlandığını söylerken, bu tanımın, her iki tarafın da bu manevraların sadece tesadüfi karşılaşmaların sonucu olduğunu iddia ettiği ve resmi olarak dile getirilmeyen bir anlaşmaya işaret ediyor.Reuters tarafından Tayvan donanmasından elde edilen bir açıklamada, tatbikat sırasında denizdeki beklenmedik durumlarla başa çıkmak ve birbirlerine ‘müdahaleyi’ en aza indirmek için donanmaların ABD'nin Denizde Plansız Temas Davranış Kurallarına (CUES) uygun olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.Haberde, Washington ve Taipei yönetimlerinin son yıllarda Çin'in Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine neredeyse her gün yaptığı saldırılar ve Çin'in ada yakınlarındaki askeri tatbikatları nedeniyle askeri işbirliklerini genişletmekte olduğuna da dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/abdden-cinle-iliskileri-gerecek-bogaz-hamlesi-1083642463.html
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abd, tayvan, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, çin, çin halk cumhuriyeti, asya-pasifik
abd, tayvan, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, çin, çin halk cumhuriyeti, asya-pasifik
ABD ve Tayvan’dan Pasifik Okyanusu'nda sessiz sedasız tatbikat
Pekin'in, Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken önemli bir kırmızı çizgi olduğu uyarılarına rağmen Tayvan’ı silahlandırmaktan vazgeçmeyen ABD’nin, nisan ayında bu ülkeyle Pasifik Okyanusu’nda resmi olarak ilan etmediği ortak tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, resmi olarak açıklanmayan tatbikatın geçtiğimiz ay Pasifik Okyanusu'nun batısında gerçekleştirildiği bildirilirken, kaynağa göre tatbikatta ‘çeşitli askeri varlıklar’ yer aldı.
Ajansa konuşan ikinci bir kaynak ise tatbikatın resmi olarak var olmadığını ve ‘denizde planlanmamış temaslar’ olarak tanımlandığını söylerken, bu tanımın, her iki tarafın da bu manevraların sadece tesadüfi karşılaşmaların sonucu olduğunu iddia ettiği ve resmi olarak dile getirilmeyen bir anlaşmaya işaret ediyor.
Reuters tarafından Tayvan donanmasından elde edilen bir açıklamada, tatbikat sırasında denizdeki beklenmedik durumlarla başa çıkmak ve birbirlerine ‘müdahaleyi’ en aza indirmek için donanmaların ABD'nin Denizde Plansız Temas Davranış Kurallarına (CUES) uygun olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.
Haberde, Washington ve Taipei yönetimlerinin son yıllarda Çin'in Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine neredeyse her gün yaptığı saldırılar ve Çin'in ada yakınlarındaki askeri tatbikatları nedeniyle askeri işbirliklerini genişletmekte olduğuna da dikkat çekildi.