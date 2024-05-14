https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abd-ve-tayvandan-pasifik-okyanusunda-sessiz-sedasiz-tatbikat-1083797250.html

ABD ve Tayvan’dan Pasifik Okyanusu'nda sessiz sedasız tatbikat

ABD ve Tayvan’dan Pasifik Okyanusu'nda sessiz sedasız tatbikat

Sputnik Türkiye

Pekin'in, Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken önemli bir kırmızı çizgi olduğu uyarılarına rağmen Tayvan’ı silahlandırmaktan vazgeçmeyen... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T15:32+0300

2024-05-14T15:32+0300

2024-05-14T15:32+0300

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ortak askeri tatbikat

askeri tatbikat

çin

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asya-pasifik

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Uluslararası haber ajansı Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, resmi olarak açıklanmayan tatbikatın geçtiğimiz ay Pasifik Okyanusu'nun batısında gerçekleştirildiği bildirilirken, kaynağa göre tatbikatta ‘çeşitli askeri varlıklar’ yer aldı.Ajansa konuşan ikinci bir kaynak ise tatbikatın resmi olarak var olmadığını ve ‘denizde planlanmamış temaslar’ olarak tanımlandığını söylerken, bu tanımın, her iki tarafın da bu manevraların sadece tesadüfi karşılaşmaların sonucu olduğunu iddia ettiği ve resmi olarak dile getirilmeyen bir anlaşmaya işaret ediyor.Reuters tarafından Tayvan donanmasından elde edilen bir açıklamada, tatbikat sırasında denizdeki beklenmedik durumlarla başa çıkmak ve birbirlerine ‘müdahaleyi’ en aza indirmek için donanmaların ABD'nin Denizde Plansız Temas Davranış Kurallarına (CUES) uygun olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.Haberde, Washington ve Taipei yönetimlerinin son yıllarda Çin'in Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine neredeyse her gün yaptığı saldırılar ve Çin'in ada yakınlarındaki askeri tatbikatları nedeniyle askeri işbirliklerini genişletmekte olduğuna da dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/abdden-cinle-iliskileri-gerecek-bogaz-hamlesi-1083642463.html

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çin

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abd, tayvan, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, çin, çin halk cumhuriyeti, asya-pasifik