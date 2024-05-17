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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/cin-ukrayna-krizinin-ortaya-cikmasinda-soguk-savas-zihniyetine-sahip-olan-abd-sorumlu--1083928674.html
Çin: Ukrayna krizinin ortaya çıkmasında Soğuk Savaş zihniyetine sahip olan ABD sorumlu
Çin: Ukrayna krizinin ortaya çıkmasında Soğuk Savaş zihniyetine sahip olan ABD sorumlu
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna krizini başlattığını ve körüklediğini ifade ederek Ukrayna krizinin ortaya... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T13:53+0300
2024-05-17T13:53+0300
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wang wenbin
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin ortaya çıkmasından ve şiddetlenmesinden Soğuk Savaş zihniyetine sahip ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Çin'in aynı anda hem Avrupa ülkeleriyle bağlarını güçlendirip hem de Rusya'yı destekleyemeyeceğini dile getirmişti.Wang gazetecilere yaptığı açıklamada "Aslında ABD, Soğuk Savaş zihniyetiyle Ukrayna krizinin ortaya çıkmasında ve şiddetlenmesinde kaçınılmaz bir sorumluluk taşıyor" dedi.Wang, Çin'in ABD'ye karşılık vererek Washington'a Ukrayna krizi için Pekin'i işaret etmekten vazgeçmesini söylediğini ve ayrıca Çin ile Avrupa'nın arasını açmaya çalışmaması konusunda uyardığını söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Çin, ABD'ye yangına körükle gitmemesini ancak Ukrayna krizine siyasi bir çözüm için pratik bir şeyler yapmasını tavsiye ediyor" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/putin-cin-haber-ajansina-konustu-ulkelerimiz-birbirine-ayrilmaz-bir-sekilde-kenetlenmistir-1083821965.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, abd, soğuk savaş, ukrayna, vedant patel, avrupa birliği
çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, abd, soğuk savaş, ukrayna, vedant patel, avrupa birliği

Çin: Ukrayna krizinin ortaya çıkmasında Soğuk Savaş zihniyetine sahip olan ABD sorumlu

13:53 17.05.2024
© AP Photo / Liu ZhengÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Liu Zheng
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna krizini başlattığını ve körüklediğini ifade ederek Ukrayna krizinin ortaya çıkmasından Soğuk Savaş zihniyetine sahip ABD'nin sorumlu olduğunun altını çizdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin ortaya çıkmasından ve şiddetlenmesinden Soğuk Savaş zihniyetine sahip ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Çin'in aynı anda hem Avrupa ülkeleriyle bağlarını güçlendirip hem de Rusya'yı destekleyemeyeceğini dile getirmişti.
Wang gazetecilere yaptığı açıklamada "Aslında ABD, Soğuk Savaş zihniyetiyle Ukrayna krizinin ortaya çıkmasında ve şiddetlenmesinde kaçınılmaz bir sorumluluk taşıyor" dedi.
Wang, Çin'in ABD'ye karşılık vererek Washington'a Ukrayna krizi için Pekin'i işaret etmekten vazgeçmesini söylediğini ve ayrıca Çin ile Avrupa'nın arasını açmaya çalışmaması konusunda uyardığını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Çin, ABD'ye yangına körükle gitmemesini ancak Ukrayna krizine siyasi bir çözüm için pratik bir şeyler yapmasını tavsiye ediyor" diye ekledi.
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