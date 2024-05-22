https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/israil-polisinin-oldurdugu-turk-vatandasinin-naasi-teslim-edildi-1084105214.html

İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı teslim edildi

İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı teslim edildi

Sputnik Türkiye

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı Hasan Saklanan'ın naaşı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T17:35+0300

2024-05-22T17:35+0300

2024-05-22T17:35+0300

türkiye

israil

polis

türk vatandaşı

doğu kudüs

naaş

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, 30 Nisan'da İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Saklanan'ın naaşını adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından teslim aldı.Ürdün üzerinden Türkiye’ye getirilecek cenazenin yarın sabaha karşı hava yoluyla Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürmüştü.İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12.30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bıçak bulunduğu" ifadelerine yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/3-avrupa-ulkesi-filistini-tanimaya-hazirlaniyor-israil-prestij-ve-guc-kaybediyor-1084101376.html

türkiye

israil

doğu kudüs

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israil, polis, türk vatandaşı, doğu kudüs, naaş