https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/israil-polisinin-oldurdugu-turk-vatandasinin-naasi-teslim-edildi-1084105214.html
İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı teslim edildi
İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı teslim edildi
Sputnik Türkiye
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı Hasan Saklanan'ın naaşı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T17:35+0300
2024-05-22T17:35+0300
2024-05-22T17:35+0300
türkiye
israil
polis
türk vatandaşı
doğu kudüs
naaş
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, 30 Nisan'da İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Saklanan'ın naaşını adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından teslim aldı.Ürdün üzerinden Türkiye’ye getirilecek cenazenin yarın sabaha karşı hava yoluyla Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürmüştü.İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12.30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bıçak bulunduğu" ifadelerine yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/3-avrupa-ulkesi-filistini-tanimaya-hazirlaniyor-israil-prestij-ve-guc-kaybediyor-1084101376.html
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israil, polis, türk vatandaşı, doğu kudüs, naaş
israil, polis, türk vatandaşı, doğu kudüs, naaş
İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı teslim edildi
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı Hasan Saklanan'ın naaşı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri tarafından teslim alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, 30 Nisan'da İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Saklanan'ın naaşını adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından teslim aldı.
Ürdün üzerinden Türkiye’ye getirilecek cenazenin yarın sabaha karşı hava yoluyla Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürmüştü.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12.30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bıçak bulunduğu" ifadelerine yer verilmişti.