3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: ‘İsrail prestij ve güç kaybediyor’

“Hamas’ın 7 Ekim saldırısından sonra İsrail Gazze'ye yönelik ağır saldırılar gerçekleşti. 7 Ekim’den sonra İsrail, Hamas arasındaki savaş ve çatışmalarda büyük sivil kayıpları yaşandı. Gazze'de çocukların, kadınların içinde olduğu büyük bir sivil kaybı olduğu dünya kamuoyunun da gündemine geldi. 7 Ekim’den sonra Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları büyük bir tepki ile karşılandı. Özellikle batı ülkelerinde, ABD’de, Avrupa’da büyük kitlesel gösteriler gerçekleşti. Üniversiteler tepkilerin merkezi haline geldi. Filistin- Arap lobisi bu ortamı çok iyi kullanarak İsrail aleyhine karşı güçlü bir dayanışmanın gerçekleşmesini sağladı. Bunun sonucunda devletler düzeyinde somut olarak Filistin devletini tanıma yönünde söylemler ve politikalar geliştirildi. İspanya, İrlanda ve Norveç, iki devletli çözümden yana olacaklarını ve Filistin’i tanıyacaklarını ifade ettiler. Bu üç Avrupa devletinin bunun deklare etmesi, Uluslararası toplum tarafından tanınan bağımsız Filistin’in yolunda çok önemli bir adım oluşturuyor. Bu aynı zamanda HAMAS’ın artık Filistin düzeyinde bir örgüt olmaktan öte uluslararası arenada tanınan bir güç olması açısından da önemli. İsveç, Filistin devletini resmen tanıyan ilk Avrupa ülkesiydi. Bu üç Avrupa ülke devleti ile birlikte bu konu daha çok gündeme gelecek. Belçika, Malta gibi ülkelerinde bağımsız Filistin devletini tanıma ve HAMAS ile ilişkiler kurma konusunda adımlar atacağını ön görebiliriz.”