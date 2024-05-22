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3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: ‘İsrail prestij ve güç kaybediyor’
3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: ‘İsrail prestij ve güç kaybediyor’
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Norveç hükümeti, İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Bu açıklamaları değerlendiren Uluslararası... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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7 Ekim’den sonra batıda destek gören İsrail, yaptığı saldırılar ve sivillere yönelik eylemleri sonrasında destekçi kaybediyor. İlk olarak Norveç, Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu açıkladı. Norveç'in ardından İrlanda da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.Son olarak, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyurdu. Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır" dedi. Bu üç ülkenin ardından başka ülkelerinde Filistin'i tanımaya hazırladığı yönünde değerlendirmeler yapıyor.Batılı ülkelerden ard arda gelen bu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:‘İsrail kaybediyor’Bağımsız Filistin’in tanınması konusunda Avrupa Devletleri’nin adım attığına dikkat çeken Sambur “Bu adımlar ile birlikte İsrail artık uluslararası toplumda Ortadoğu ve Filistin konusunda nihai tek sözü söyleme ayrıcalığını kaybediyor. İsrail bu ülkelerin kararlarına karşı ‘Verecekleri kararın sonuçlarına katlanırlar’ şekilden cevap verdi. Diplomatik temsilcilerini geri çekti, elçilerini dışişlerine çağırıp uyardı. Uluslararası toplumda alınan bu kararların İsrail’i çok endişelendirdiğini görüyoruz. İspanya Dışişleri Bakanı bu kararlarını daha önceden ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a söylendi. ABD bu konuda sert bir tepkide bulunmadı. İsrail güç ve prestij kaybediyor. İsrail kaybederken Hamas kazanıyor” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ispanya-irlanda-ve-norvec-filistini-taniyacaklarini-acikladi-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1084100570.html
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israil, israil-filistin, israil seçimleri, israil-filistin sorunu, ispanya, irlanda, norveç, filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu, filistin uzlaşısı
israil, israil-filistin, israil seçimleri, israil-filistin sorunu, ispanya, irlanda, norveç, filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu, filistin uzlaşısı

3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: ‘İsrail prestij ve güç kaybediyor’

15:25 22.05.2024
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi günlük yaşam
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023 / -
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Norveç hükümeti, İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Bu açıklamaları değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur İsrail’in güç kaybettiğini vurguladı.
7 Ekim’den sonra batıda destek gören İsrail, yaptığı saldırılar ve sivillere yönelik eylemleri sonrasında destekçi kaybediyor. İlk olarak Norveç, Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu açıkladı. Norveç'in ardından İrlanda da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.
Son olarak, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyurdu. Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır" dedi. Bu üç ülkenin ardından başka ülkelerinde Filistin'i tanımaya hazırladığı yönünde değerlendirmeler yapıyor.
Batılı ülkelerden ard arda gelen bu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:
“Hamas’ın 7 Ekim saldırısından sonra İsrail Gazze'ye yönelik ağır saldırılar gerçekleşti. 7 Ekim’den sonra İsrail, Hamas arasındaki savaş ve çatışmalarda büyük sivil kayıpları yaşandı. Gazze'de çocukların, kadınların içinde olduğu büyük bir sivil kaybı olduğu dünya kamuoyunun da gündemine geldi. 7 Ekim’den sonra Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları büyük bir tepki ile karşılandı. Özellikle batı ülkelerinde, ABD’de, Avrupa’da büyük kitlesel gösteriler gerçekleşti. Üniversiteler tepkilerin merkezi haline geldi. Filistin- Arap lobisi bu ortamı çok iyi kullanarak İsrail aleyhine karşı güçlü bir dayanışmanın gerçekleşmesini sağladı. Bunun sonucunda devletler düzeyinde somut olarak Filistin devletini tanıma yönünde söylemler ve politikalar geliştirildi. İspanya, İrlanda ve Norveç, iki devletli çözümden yana olacaklarını ve Filistin’i tanıyacaklarını ifade ettiler. Bu üç Avrupa devletinin bunun deklare etmesi, Uluslararası toplum tarafından tanınan bağımsız Filistin’in yolunda çok önemli bir adım oluşturuyor. Bu aynı zamanda HAMAS’ın artık Filistin düzeyinde bir örgüt olmaktan öte uluslararası arenada tanınan bir güç olması açısından da önemli. İsveç, Filistin devletini resmen tanıyan ilk Avrupa ülkesiydi. Bu üç Avrupa ülke devleti ile birlikte bu konu daha çok gündeme gelecek. Belçika, Malta gibi ülkelerinde bağımsız Filistin devletini tanıma ve HAMAS ile ilişkiler kurma konusunda adımlar atacağını ön görebiliriz.”

‘İsrail kaybediyor’

Bağımsız Filistin’in tanınması konusunda Avrupa Devletleri’nin adım attığına dikkat çeken Sambur “Bu adımlar ile birlikte İsrail artık uluslararası toplumda Ortadoğu ve Filistin konusunda nihai tek sözü söyleme ayrıcalığını kaybediyor. İsrail bu ülkelerin kararlarına karşı ‘Verecekleri kararın sonuçlarına katlanırlar’ şekilden cevap verdi. Diplomatik temsilcilerini geri çekti, elçilerini dışişlerine çağırıp uyardı. Uluslararası toplumda alınan bu kararların İsrail’i çok endişelendirdiğini görüyoruz. İspanya Dışişleri Bakanı bu kararlarını daha önceden ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a söylendi. ABD bu konuda sert bir tepkide bulunmadı. İsrail güç ve prestij kaybediyor. İsrail kaybederken Hamas kazanıyor” ifadesini kullandı.
İsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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