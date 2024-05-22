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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ispanya-irlanda-ve-norvec-filistini-taniyacaklarini-acikladi-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1084100570.html
İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: Hangi ülkeler Filistin’i tanıyor?
İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: Hangi ülkeler Filistin’i tanıyor?
Sputnik Türkiye
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T15:00+0300
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Sputnik, hangi ülkelerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını ve tanımadığını gösteren bir liste hazırladı.Filistin , aralarında 3 yeni Avrupa ülkesinin de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 146'sı tarafından tanınıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Rusya ve Çin, Küresel Güney'deki ülkelerin çoğunluğu (Myanmar, Eritre ve Kamerun hariç) ile birlikte Filistin'i tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.Avrupa'da ise Filistin'i Bulgaristan, Macaristan, Kıbrıs, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'in yanı sıra Norveç, İrlanda ve İspanya tanıyor.Tek bir G7 ülkesi bile Filistin'i tanımazken G7 ülkelerinin tamamı gayrı resmi olarak Filistin ile diplomatik ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.Bunun yanı sıra Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya ülkeleri Filistin'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor.Andorra, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Almanya, Fransa, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Lihtenştayn, Monako, Lüksemburg, Hollanda, Moldova, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık ve Ermenistan dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunluğu Filistin ile gayri resmi diplomatik ilişkilerini sürdürürken Filistin'i resmi olarak olarak tanımıyor.Latin Amerika ülkeleri arasında ise Meksika, Panama ve Jamaika Filistin'in bağımsızlığını tanımıyor. Filistin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere ve Fransa tarafından tanınmadığı için tam BM üyeliğine sahip değil. Filistin, tıpkı Vatikan gibi, BM'de gözlemci statüsüne sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/bm-genel-kurulu-filistine-bm-uyeligi-ve-ilave-haklar-talep-edilen-karar-tasarisini-kabul-etti-1083687540.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, rusya, çin
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, rusya, çin

İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: Hangi ülkeler Filistin’i tanıyor?

15:00 22.05.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENİsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri
İsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Sputnik, hangi ülkelerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını ve tanımadığını gösteren bir liste hazırladı.
Filistin , aralarında 3 yeni Avrupa ülkesinin de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 146'sı tarafından tanınıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Rusya ve Çin, Küresel Güney'deki ülkelerin çoğunluğu (Myanmar, Eritre ve Kamerun hariç) ile birlikte Filistin'i tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.
Avrupa'da ise Filistin'i Bulgaristan, Macaristan, Kıbrıs, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'in yanı sıra Norveç, İrlanda ve İspanya tanıyor.
Tek bir G7 ülkesi bile Filistin'i tanımazken G7 ülkelerinin tamamı gayrı resmi olarak Filistin ile diplomatik ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.
Bunun yanı sıra Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya ülkeleri Filistin'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor.
Andorra, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Almanya, Fransa, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Lihtenştayn, Monako, Lüksemburg, Hollanda, Moldova, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık ve Ermenistan dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunluğu Filistin ile gayri resmi diplomatik ilişkilerini sürdürürken Filistin'i resmi olarak olarak tanımıyor.
Latin Amerika ülkeleri arasında ise Meksika, Panama ve Jamaika Filistin'in bağımsızlığını tanımıyor.
Filistin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere ve Fransa tarafından tanınmadığı için tam BM üyeliğine sahip değil. Filistin, tıpkı Vatikan gibi, BM'de gözlemci statüsüne sahip.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
BM Genel Kurulu, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etti
10 Mayıs, 19:04
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