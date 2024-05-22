https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ispanya-irlanda-ve-norvec-filistini-taniyacaklarini-acikladi-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1084100570.html
İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: Hangi ülkeler Filistin’i tanıyor?
İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: Hangi ülkeler Filistin’i tanıyor?
Sputnik Türkiye
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T15:00+0300
2024-05-22T15:00+0300
2024-05-22T15:00+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
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Sputnik, hangi ülkelerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını ve tanımadığını gösteren bir liste hazırladı.Filistin , aralarında 3 yeni Avrupa ülkesinin de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 146'sı tarafından tanınıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Rusya ve Çin, Küresel Güney'deki ülkelerin çoğunluğu (Myanmar, Eritre ve Kamerun hariç) ile birlikte Filistin'i tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.Avrupa'da ise Filistin'i Bulgaristan, Macaristan, Kıbrıs, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'in yanı sıra Norveç, İrlanda ve İspanya tanıyor.Tek bir G7 ülkesi bile Filistin'i tanımazken G7 ülkelerinin tamamı gayrı resmi olarak Filistin ile diplomatik ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.Bunun yanı sıra Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya ülkeleri Filistin'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor.Andorra, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Almanya, Fransa, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Lihtenştayn, Monako, Lüksemburg, Hollanda, Moldova, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık ve Ermenistan dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunluğu Filistin ile gayri resmi diplomatik ilişkilerini sürdürürken Filistin'i resmi olarak olarak tanımıyor.Latin Amerika ülkeleri arasında ise Meksika, Panama ve Jamaika Filistin'in bağımsızlığını tanımıyor. Filistin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere ve Fransa tarafından tanınmadığı için tam BM üyeliğine sahip değil. Filistin, tıpkı Vatikan gibi, BM'de gözlemci statüsüne sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/bm-genel-kurulu-filistine-bm-uyeligi-ve-ilave-haklar-talep-edilen-karar-tasarisini-kabul-etti-1083687540.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, rusya, çin
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, rusya, çin
İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: Hangi ülkeler Filistin’i tanıyor?
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Sputnik, hangi ülkelerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını ve tanımadığını gösteren bir liste hazırladı.
Filistin , aralarında 3 yeni Avrupa ülkesinin de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 146'sı tarafından tanınıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Rusya ve Çin, Küresel Güney'deki ülkelerin çoğunluğu (Myanmar, Eritre ve Kamerun hariç) ile birlikte Filistin'i tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.
Avrupa'da ise Filistin'i Bulgaristan, Macaristan, Kıbrıs, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'in yanı sıra Norveç, İrlanda ve İspanya tanıyor.
Tek bir G7 ülkesi bile Filistin'i tanımazken G7 ülkelerinin tamamı gayrı resmi olarak Filistin ile diplomatik ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.
Bunun yanı sıra Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya ülkeleri Filistin'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor.
Andorra, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Almanya, Fransa, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Lihtenştayn, Monako, Lüksemburg, Hollanda, Moldova, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık ve Ermenistan dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunluğu Filistin ile gayri resmi diplomatik ilişkilerini sürdürürken Filistin'i resmi olarak olarak tanımıyor.
Latin Amerika ülkeleri arasında ise Meksika, Panama ve Jamaika Filistin'in bağımsızlığını tanımıyor.
Filistin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere ve Fransa tarafından tanınmadığı için tam BM üyeliğine sahip değil. Filistin, tıpkı Vatikan gibi, BM'de gözlemci statüsüne sahip.