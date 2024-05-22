https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iranli-yetkiliden-reisinin-oldugu-kazaya-iliskin-detaylar-tebriz-imami-ile-birkac-kez-gorustuk-1084109180.html

İranlı yetkiliden Reisi'nin öldüğü kazaya ilişkin detaylar: Tebriz imamı ile birkaç kez görüştük

İranlı yetkiliden Reisi'nin öldüğü kazaya ilişkin detaylar: Tebriz imamı ile birkaç kez görüştük

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra bir süre hayatta... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T19:10+0300

2024-05-22T19:10+0300

2024-05-22T19:10+0300

dünya

iran

iran cumhurbaşkanlığı

gulam hüseyin ismaili

ibrahim reisi

helikopter kazası

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İsmaili, “Sayın Al-Haşim’e ‘neredesiniz’ diye sordum. O, ‘bilmiyorum’ diye yanıtladı. Ben, ‘size ulaşabileceğimiz bir adres veya bilgi var mı’ diye sordum. O, ağaçların altında olduğunu söyledi. Ben diğer arkadaşların iyi olup olmadığını, onları görüp görmediğini sordum. O, hiç kimseyi görmediğini, ne olduğunu anlamadığını be etrafında hiç kimsenin olmadığını söyledi” diye konuştu.“Biz, Cumhurbaşkanı helikopterinin kaza geçirdiğini hemen anladık ve görevimizin kaza mahalline olabildiğince çabuk ulaşmak olduğuna karar verdik” diyen İsmaili, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ben o zaman Sayın Al-Haşim ile 3 ya da 4 kez görüştüm, diğer meslektaşlarım da onunla sık sık konuştu. Biz konuştukça bir şeyler söylüyordu, ama sözleri tutarsızdı. Sadece yaşadığının bir kanıtıydı.”İsmaili, “Daha sonra helikopterdeki diğer tüm yolcuların anında öldüklerini öğrendik, vücutlarının durumu bunu gösteriyordu” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tahranda-cenaze-toreni-duzenlendi-1084097613.html

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iran, iran cumhurbaşkanlığı, gulam hüseyin ismaili, ibrahim reisi, helikopter kazası