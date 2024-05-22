https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/fransa-disisleri-filistin-devletini-tanimamiz-icin-dogru-zaman-degil-1084103597.html
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne: Filistin devletini tanımamız için doğru zaman değil
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne: Filistin devletini tanımamız için doğru zaman değil
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, bir Filistin devletini tanımanın 'tabu' olmadığını ancak Paris'in şu an bunun için doğru zaman olmadığını düşündüğünü... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T16:25+0300
2024-05-22T16:25+0300
2024-05-22T16:25+0300
israil- filistin çatışması
fransa
fransa dışişleri bakanlığı
stephane sejourne
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanımanın 'tabu' olmadığını ancak Paris'in şu an bunun için doğru zaman olmadığını düşündüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı Sejourne yaptığı açıklamada "Bizim tutumumuz nettir: Filistin devletinin tanınması Fransa için bir tabu değildir. Bu karar faydalı olmalı, yani siyasi düzeyde ileriye doğru kararlı bir adım atılmasını sağlamalıdır. Fransa, bu kararın bu süreçte gerçek bir etki yaratması için gerekli koşulların bugüne kadar mevcut olduğunu düşünmüyor" cümlelerini kaydetti.Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı almıştı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ispanya-irlanda-ve-norvec-filistini-taniyacaklarini-acikladi-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1084100570.html
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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, stephane sejourne, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
fransa, fransa dışişleri bakanlığı, stephane sejourne, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne: Filistin devletini tanımamız için doğru zaman değil
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, bir Filistin devletini tanımanın 'tabu' olmadığını ancak Paris'in şu an bunun için doğru zaman olmadığını düşündüğünü söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanımanın 'tabu' olmadığını ancak Paris'in şu an bunun için doğru zaman olmadığını düşündüğünü söyledi.
Dışişleri Bakanı Sejourne yaptığı açıklamada "Bizim tutumumuz nettir: Filistin devletinin tanınması Fransa için bir tabu değildir. Bu karar faydalı olmalı, yani siyasi düzeyde ileriye doğru kararlı bir adım atılmasını sağlamalıdır. Fransa, bu kararın bu süreçte gerçek bir etki yaratması için gerekli koşulların bugüne kadar mevcut olduğunu düşünmüyor" cümlelerini kaydetti.
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı almıştı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.