https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/fransa-disisleri-filistin-devletini-tanimamiz-icin-dogru-zaman-degil-1084103597.html

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne: Filistin devletini tanımamız için doğru zaman değil

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne: Filistin devletini tanımamız için doğru zaman değil

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, bir Filistin devletini tanımanın 'tabu' olmadığını ancak Paris'in şu an bunun için doğru zaman olmadığını düşündüğünü... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T16:25+0300

2024-05-22T16:25+0300

2024-05-22T16:25+0300

israil- filistin çatışması

fransa

fransa dışişleri bakanlığı

stephane sejourne

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanımanın 'tabu' olmadığını ancak Paris'in şu an bunun için doğru zaman olmadığını düşündüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı Sejourne yaptığı açıklamada "Bizim tutumumuz nettir: Filistin devletinin tanınması Fransa için bir tabu değildir. Bu karar faydalı olmalı, yani siyasi düzeyde ileriye doğru kararlı bir adım atılmasını sağlamalıdır. Fransa, bu kararın bu süreçte gerçek bir etki yaratması için gerekli koşulların bugüne kadar mevcut olduğunu düşünmüyor" cümlelerini kaydetti.Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı almıştı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ispanya-irlanda-ve-norvec-filistini-taniyacaklarini-acikladi-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1084100570.html

fransa

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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, stephane sejourne, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu