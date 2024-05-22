https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/fko-icra-komitesi-uyesi-ebu-yusuf-filistin-halkinin-mucadelesi-suruyor-1084100715.html
FKÖ İcra Komitesi üyesi Ebu Yusuf: Filistin halkının mücadelesi sürüyor
FKÖ İcra Komitesi üyesi Ebu Yusuf: Filistin halkının mücadelesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülke sayısının giderek artmasından duyduğu memnuniyeti... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T15:19+0300
2024-05-22T15:19+0300
2024-05-22T15:19+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
israil
israil ordusu (idf)
ortadoğu
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülke sayısının giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnsanlar, Filistin halkını yok etme savaşının yürütüldüğünü görüyor” dedi.Sputnik’e konuşan Ebu Yusuf, “Filistin, aralarında İspanya, Norveç ve İrlanda'nın da bulunduğu birçok ülke tarafından Filistin devletinin tanınmasından büyük memnuniyet duyuyor. Bu tanımalar, Filistin halkının özgürlük, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin tanınması, sığınmacıların uluslararası meşruiyete sahip kararlara uygun olarak evlerine dönme hakları için aktif mücadele verdiği sırada gerçekleşiyor” dedi.Filistin devletini tanıma sürecinin 3 aşamadan geçtiğini anlatan FKÖ’lü yetkili, ilk aşamanın Filistin Ulusal Konseyi’nin 1988 Cezayir’deki olağanüstü oturumu sırasında Başkan Yaser Arafat’ın Filistin Devleti’nin kurulduğunu duyurmasıyla gerçekleştiğini belirterek, “Bunu yapınca Filistin’i tanıyan ülke sayısı, İsrail’i tanıyanlardan daha fazlaydı” ifadesini kullandı.2011’de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin tasarının ABD tarafından veto edildiğini anımsatan Ebu Yusuf, 2012’de BM Genel Kurulu’nun 138 ülkenin ‘evet’ oyuyla Filistin’e örgütte gözlemci statüsü verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/2-ab-uyesi-daha-filistini-tanima-karari-aldi-1084081241.html
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filistin, israil-filistin, filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
filistin, israil-filistin, filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
FKÖ İcra Komitesi üyesi Ebu Yusuf: Filistin halkının mücadelesi sürüyor
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülke sayısının giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnsanlar, Filistin halkını yok etme savaşının yürütüldüğünü görüyor” dedi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülke sayısının giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnsanlar, Filistin halkını yok etme savaşının yürütüldüğünü görüyor” dedi.
Sputnik’e konuşan Ebu Yusuf, “Filistin, aralarında İspanya, Norveç ve İrlanda'nın da bulunduğu birçok ülke tarafından Filistin devletinin tanınmasından büyük memnuniyet duyuyor. Bu tanımalar, Filistin halkının özgürlük, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin tanınması, sığınmacıların uluslararası meşruiyete sahip kararlara uygun olarak evlerine dönme hakları için aktif mücadele verdiği sırada gerçekleşiyor” dedi.
Filistin devletini tanıma sürecinin 3 aşamadan geçtiğini anlatan FKÖ’lü yetkili, ilk aşamanın Filistin Ulusal Konseyi’nin 1988 Cezayir’deki olağanüstü oturumu sırasında Başkan Yaser Arafat’ın Filistin Devleti’nin kurulduğunu duyurmasıyla gerçekleştiğini belirterek, “Bunu yapınca Filistin’i tanıyan ülke sayısı, İsrail’i tanıyanlardan daha fazlaydı” ifadesini kullandı.
2011’de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin tasarının ABD tarafından veto edildiğini anımsatan Ebu Yusuf, 2012’de BM Genel Kurulu’nun 138 ülkenin ‘evet’ oyuyla Filistin’e örgütte gözlemci statüsü verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Filistin, 2012’den bu yana BM’de tam üyelik almak için çalışıyor. Nisan ayında BM’ye katılım başvurusunda bulunduk. ABD bu başvuruyu veto etti. Ama ABD’nin tüm eylemlerine rağmen, Filistin devletini tanıyan ülke sayısı giderek artıyor. Dünyanın genelinde insanlar, son 8 aydır Filistin halkını yok etmeye yönelik savaşın yürütüldüğünü görüyor. Filistin tüm medyanın ana konusu haline geldi. Filistin halkının mücadelesi sürüyor.
Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.