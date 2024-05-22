https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/fko-icra-komitesi-uyesi-ebu-yusuf-filistin-halkinin-mucadelesi-suruyor-1084100715.html

FKÖ İcra Komitesi üyesi Ebu Yusuf: Filistin halkının mücadelesi sürüyor

FKÖ İcra Komitesi üyesi Ebu Yusuf: Filistin halkının mücadelesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülke sayısının giderek artmasından duyduğu memnuniyeti... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T15:19+0300

2024-05-22T15:19+0300

2024-05-22T15:19+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

filistin sorunu

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

israil

israil ordusu (idf)

ortadoğu

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülke sayısının giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnsanlar, Filistin halkını yok etme savaşının yürütüldüğünü görüyor” dedi.Sputnik’e konuşan Ebu Yusuf, “Filistin, aralarında İspanya, Norveç ve İrlanda'nın da bulunduğu birçok ülke tarafından Filistin devletinin tanınmasından büyük memnuniyet duyuyor. Bu tanımalar, Filistin halkının özgürlük, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin tanınması, sığınmacıların uluslararası meşruiyete sahip kararlara uygun olarak evlerine dönme hakları için aktif mücadele verdiği sırada gerçekleşiyor” dedi.Filistin devletini tanıma sürecinin 3 aşamadan geçtiğini anlatan FKÖ’lü yetkili, ilk aşamanın Filistin Ulusal Konseyi’nin 1988 Cezayir’deki olağanüstü oturumu sırasında Başkan Yaser Arafat’ın Filistin Devleti’nin kurulduğunu duyurmasıyla gerçekleştiğini belirterek, “Bunu yapınca Filistin’i tanıyan ülke sayısı, İsrail’i tanıyanlardan daha fazlaydı” ifadesini kullandı.2011’de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin tasarının ABD tarafından veto edildiğini anımsatan Ebu Yusuf, 2012’de BM Genel Kurulu’nun 138 ülkenin ‘evet’ oyuyla Filistin’e örgütte gözlemci statüsü verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

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filistin, israil-filistin, filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, filistin kurtuluş örgütü (fkö)