https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/dunyaca-unlu-gazeteci-iste-arda-guler-hakkinda-gercekler-diyerek-duyurdu-kararini-verdi-1084093385.html

Dünyaca ünlü gazeteci 'İşte Arda Güler hakkında gerçekler' diyerek duyurdu: Kararını verdi

Dünyaca ünlü gazeteci 'İşte Arda Güler hakkında gerçekler' diyerek duyurdu: Kararını verdi

Sputnik Türkiye

İspanya La Liga'nın son haftalarında dikkat çekici performans sergileyen 19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler'in geleceğiyle ilgili son kararı ünlü gazeteci... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T13:27+0300

2024-05-22T13:27+0300

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spor

arda güler

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

real madrid

euro 2024

maç

transfer

transfer yasağı

kiralık

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Sezon başında yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından ligin son bölümüne kadar forma bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği hakkında iddialar gündeme gelmişti.Arda Güler'in başka bir La Liga kulübüne kiralanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Fabrizio Romano, bu iddiaların aksine Güler'in kiralık olarak gönderilmesinin gündemde olmadığını belirtti.Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler'in performansı ve yeteneğinden memnun olan Real Madrid, genç oyuncunun kulüpte gelişebileceğine inanıyor. Kulüp, Güler'in geleceğini EURO 2024 sonrası değerlendirecek. Real Madrid'in, genç futbolcunun yeteneğine ve tutumuna duyduğu güven tam.Romano, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemediğini vurguladı. Genç oyuncu, hem yeteneği hem de tutumuyla kulübün güvenini kazanmış durumda.Arda Güler, Real Madrid'de gelişmeye devam edecek ve geleceği hakkındaki nihai karar, EURO 2024 sonrası verilecek. Bu süreçte Güler, Real Madrid'de önemli bir rol üstlenmeye devam edecek.

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Sputnik Türkiye

arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), real madrid, euro 2024, maç, transfer, transfer yasağı, kiralık