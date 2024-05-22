https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/dunyaca-unlu-gazeteci-iste-arda-guler-hakkinda-gercekler-diyerek-duyurdu-kararini-verdi-1084093385.html
Dünyaca ünlü gazeteci 'İşte Arda Güler hakkında gerçekler' diyerek duyurdu: Kararını verdi
Dünyaca ünlü gazeteci 'İşte Arda Güler hakkında gerçekler' diyerek duyurdu: Kararını verdi
Sputnik Türkiye
İspanya La Liga'nın son haftalarında dikkat çekici performans sergileyen 19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler'in geleceğiyle ilgili son kararı ünlü gazeteci... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T13:27+0300
2024-05-22T13:27+0300
2024-05-22T13:27+0300
spor
arda güler
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
real madrid
euro 2024
maç
transfer
transfer yasağı
kiralık
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Sezon başında yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından ligin son bölümüne kadar forma bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği hakkında iddialar gündeme gelmişti.Arda Güler'in başka bir La Liga kulübüne kiralanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Fabrizio Romano, bu iddiaların aksine Güler'in kiralık olarak gönderilmesinin gündemde olmadığını belirtti.Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler'in performansı ve yeteneğinden memnun olan Real Madrid, genç oyuncunun kulüpte gelişebileceğine inanıyor. Kulüp, Güler'in geleceğini EURO 2024 sonrası değerlendirecek. Real Madrid'in, genç futbolcunun yeteneğine ve tutumuna duyduğu güven tam.Romano, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemediğini vurguladı. Genç oyuncu, hem yeteneği hem de tutumuyla kulübün güvenini kazanmış durumda.Arda Güler, Real Madrid'de gelişmeye devam edecek ve geleceği hakkındaki nihai karar, EURO 2024 sonrası verilecek. Bu süreçte Güler, Real Madrid'de önemli bir rol üstlenmeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/besiktas-trabzonspor-turkiye-kupasi-macinin-hakemi-belli-oldu-1084091306.html
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arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), real madrid, euro 2024, maç, transfer, transfer yasağı, kiralık
arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), real madrid, euro 2024, maç, transfer, transfer yasağı, kiralık
Dünyaca ünlü gazeteci 'İşte Arda Güler hakkında gerçekler' diyerek duyurdu: Kararını verdi
İspanya La Liga'nın son haftalarında dikkat çekici performans sergileyen 19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler'in geleceğiyle ilgili son kararı ünlü gazeteci Fabrizio Romano açıkladı.
Sezon başında yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından ligin son bölümüne kadar forma bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği hakkında iddialar gündeme gelmişti.
Arda Güler'in başka bir La Liga kulübüne kiralanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Fabrizio Romano, bu iddiaların aksine Güler'in kiralık olarak gönderilmesinin gündemde olmadığını belirtti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler'in performansı ve yeteneğinden memnun olan Real Madrid, genç oyuncunun kulüpte gelişebileceğine inanıyor. Kulüp, Güler'in geleceğini EURO 2024 sonrası değerlendirecek. Real Madrid'in, genç futbolcunun yeteneğine ve tutumuna duyduğu güven tam.
Romano, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemediğini vurguladı. Genç oyuncu, hem yeteneği hem de tutumuyla kulübün güvenini kazanmış durumda.
Arda Güler, Real Madrid'de gelişmeye devam edecek ve geleceği hakkındaki nihai karar, EURO 2024 sonrası verilecek. Bu süreçte Güler, Real Madrid'de önemli bir rol üstlenmeye devam edecek.