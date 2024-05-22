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Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşılaştıracak hakemi açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası hangi kanalda?Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.
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Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası maçının hakemi belli oldu

12:26 22.05.2024 (güncellendi: 13:02 22.05.2024)
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşılaştıracak hakemi açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. peki, Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası hangi kanalda?

Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.
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