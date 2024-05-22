https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/besiktas-trabzonspor-turkiye-kupasi-macinin-hakemi-belli-oldu-1084091306.html
Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşılaştıracak hakemi açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T12:26+0300
2024-05-22T12:26+0300
2024-05-22T13:02+0300
spor
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tff merkez hakem kurulu
merkez hakem kurulu (mhk)
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trabzonspor
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ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
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Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası hangi kanalda?Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/konyaspor-maci-oncesi-okan-buraktan-karar-yildizlarin-faturasini-kesti-1084077280.html
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Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası maçının hakemi belli oldu
12:26 22.05.2024 (güncellendi: 13:02 22.05.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşılaştıracak hakemi açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. peki, Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası hangi kanalda?
Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.