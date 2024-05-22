https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/besiktas-trabzonspor-turkiye-kupasi-macinin-hakemi-belli-oldu-1084091306.html

Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşılaştıracak hakemi açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T12:26+0300

2024-05-22T12:26+0300

2024-05-22T13:02+0300

spor

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tff merkez hakem kurulu

merkez hakem kurulu (mhk)

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ziraat türkiye kupası

ziraat türkiye kupası

ziraat türkiye kupası

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası hangi kanalda?Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/konyaspor-maci-oncesi-okan-buraktan-karar-yildizlarin-faturasini-kesti-1084077280.html

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