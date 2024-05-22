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CHP Genel Başkan Yardımcısı: HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır
CHP Genel Başkan Yardımcısı: HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, yazılı açıklamasında, HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T11:28+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır" ifadesini kullandı.Onaylanmış ve dünyada yaygın olarak uygulanan HPV aşıları olmasına rağmen, Türkiye'de halen bu aşıların ücretsiz sunulmadığına dikkati çeken Şahbaz, "Sağlık Bakanlığı 2 yıl önce ücretsiz HPV aşısı sözü verdi ancak aradan geçen zamana rağmen hala net bir tarih belirlenmedi. Bu durum kabul edilemez" ifadesini kullandı.Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ibb-ucretsiz-hpv-asisi-uygulamasina-basladi-1083825714.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hpv, hpv aşısı, ücretsiz
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır

11:28 22.05.2024
© AFP 2023HPV Testi
HPV Testi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, yazılı açıklamasında, HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de her yıl yüzlerce kadının bu nedenle hayatını kaybettiğini belirterek söz konusu bu aşının ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz olması gerektiğini ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır" ifadesini kullandı.
Onaylanmış ve dünyada yaygın olarak uygulanan HPV aşıları olmasına rağmen, Türkiye'de halen bu aşıların ücretsiz sunulmadığına dikkati çeken Şahbaz, "Sağlık Bakanlığı 2 yıl önce ücretsiz HPV aşısı sözü verdi ancak aradan geçen zamana rağmen hala net bir tarih belirlenmedi. Bu durum kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz şu cümleleri kaydetti:
Ülkemizde her gün en az üç, yılda yaklaşık 1250 kadın aşı ile önlenebilen rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. HPV pozitif annelerde doğum öncesi ve esnasında bebeğe bulaşma ile bebeğin ağız ve solunum yollarında kondiloma ve kansere neden olabilmektedir. Bu kadar yaşamsal olan HPV aşısı, Pakistan, Mozambik, Zimbabve'nin de dahil olduğu 150 ülkede ulusal aşı takviminde ücretsiz uygulanırken, ülkemizde ulusal aşı takviminin dışındadır. HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır.
İBB Başkanı İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
YAŞAM
İBB, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başladı
15 Mayıs, 10:35
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