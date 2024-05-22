https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/chp-genel-baskan-yardimcisi-hpv-asisi-ulusal-asi-takvimine-alinarak-ucretsiz-yapilmak-zorundadir-1084087352.html

CHP Genel Başkan Yardımcısı: HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı: HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, yazılı açıklamasında, HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T11:28+0300

2024-05-22T11:28+0300

2024-05-22T11:28+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hpv

hpv aşısı

ücretsiz

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Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır" ifadesini kullandı.Onaylanmış ve dünyada yaygın olarak uygulanan HPV aşıları olmasına rağmen, Türkiye'de halen bu aşıların ücretsiz sunulmadığına dikkati çeken Şahbaz, "Sağlık Bakanlığı 2 yıl önce ücretsiz HPV aşısı sözü verdi ancak aradan geçen zamana rağmen hala net bir tarih belirlenmedi. Bu durum kabul edilemez" ifadesini kullandı.Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ibb-ucretsiz-hpv-asisi-uygulamasina-basladi-1083825714.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hpv, hpv aşısı, ücretsiz