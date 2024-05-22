https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/chp-genel-baskan-yardimcisi-hpv-asisi-ulusal-asi-takvimine-alinarak-ucretsiz-yapilmak-zorundadir-1084087352.html
CHP Genel Başkan Yardımcısı: HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır
CHP Genel Başkan Yardımcısı: HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, yazılı açıklamasında, HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T11:28+0300
2024-05-22T11:28+0300
2024-05-22T11:28+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hpv
hpv aşısı
ücretsiz
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Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır" ifadesini kullandı.Onaylanmış ve dünyada yaygın olarak uygulanan HPV aşıları olmasına rağmen, Türkiye'de halen bu aşıların ücretsiz sunulmadığına dikkati çeken Şahbaz, "Sağlık Bakanlığı 2 yıl önce ücretsiz HPV aşısı sözü verdi ancak aradan geçen zamana rağmen hala net bir tarih belirlenmedi. Bu durum kabul edilemez" ifadesini kullandı.Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ibb-ucretsiz-hpv-asisi-uygulamasina-basladi-1083825714.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hpv, hpv aşısı, ücretsiz
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hpv, hpv aşısı, ücretsiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı: HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, yazılı açıklamasında, HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de her yıl yüzlerce kadının bu nedenle hayatını kaybettiğini belirterek söz konusu bu aşının ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz olması gerektiğini ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır" ifadesini kullandı.
Onaylanmış ve dünyada yaygın olarak uygulanan HPV aşıları olmasına rağmen, Türkiye'de halen bu aşıların ücretsiz sunulmadığına dikkati çeken Şahbaz, "Sağlık Bakanlığı 2 yıl önce ücretsiz HPV aşısı sözü verdi ancak aradan geçen zamana rağmen hala net bir tarih belirlenmedi. Bu durum kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz şu cümleleri kaydetti:
Ülkemizde her gün en az üç, yılda yaklaşık 1250 kadın aşı ile önlenebilen rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. HPV pozitif annelerde doğum öncesi ve esnasında bebeğe bulaşma ile bebeğin ağız ve solunum yollarında kondiloma ve kansere neden olabilmektedir. Bu kadar yaşamsal olan HPV aşısı, Pakistan, Mozambik, Zimbabve'nin de dahil olduğu 150 ülkede ulusal aşı takviminde ücretsiz uygulanırken, ülkemizde ulusal aşı takviminin dışındadır. HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır.