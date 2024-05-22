https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-duyurdu-uzaktan-muayene-artik-sgk-kapsaminda-1084099351.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: 'Uzaktan muayene artık SGK kapsamında'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: 'Uzaktan muayene artık SGK kapsamında'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T14:08+0300
2024-05-22T14:08+0300
2024-05-22T14:08+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
uzaktan muayene
muayene
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Kamu hastanelerinde internet üzerinden alınacak uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ait muayene bedeli artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirterek, “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/saglikta-yeni-donem-sgk-karsilayacak-1084038939.html
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sağlık hizmetleri, uzaktan muayene, sgk kapsamında
sağlık hizmetleri, uzaktan muayene, sgk kapsamında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: 'Uzaktan muayene artık SGK kapsamında'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını belirtti.
Kamu hastanelerinde internet üzerinden alınacak uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ait muayene bedeli artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirterek, “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.