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Sağlıkta yeni dönem: SGK karşılayacak
Sağlıkta yeni dönem: SGK karşılayacak
Sputnik Türkiye
Hastanelerde yeni dönem başlıyor. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T10:00+0300
2024-05-21T10:01+0300
türkiye
sgk
hastane
özel hastane
randevu
sağlık bakanlığı
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
doktor
hasta
hasta sayısı
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Hastanelerde yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılayacak.Randevu şartUzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.Hangi hastaneler kapsamda?Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.İhtiyaç halinde hastaneye gidilecekUzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uzaktan-ve-esnek-calisma-geliyor--sgk-uzmanindan-maaslar-dusecek-mi-sorularina-yanit-1083822351.html
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sgk, hastane, özel hastane, randevu, sağlık bakanlığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), doktor, hasta, hasta sayısı
sgk, hastane, özel hastane, randevu, sağlık bakanlığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), doktor, hasta, hasta sayısı

Sağlıkta yeni dönem: SGK karşılayacak

10:00 21.05.2024 (güncellendi: 10:01 21.05.2024)
© AAHastane
Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA
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Hastanelerde yeni dönem başlıyor. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.
Hastanelerde yeni dönem yarından itibaren başlıyor.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılayacak.

Randevu şart

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.
Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.
Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.
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Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: SGK uzmanından 'maaşlar düşecek mi' sorularına yanıt
15 Mayıs, 09:03

Hangi hastaneler kapsamda?

Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.

İhtiyaç halinde hastaneye gidilecek

Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.

Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.
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