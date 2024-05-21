https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/saglikta-yeni-donem-sgk-karsilayacak-1084038939.html

Sağlıkta yeni dönem: SGK karşılayacak

Sağlıkta yeni dönem: SGK karşılayacak

Sputnik Türkiye

Hastanelerde yeni dönem başlıyor. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T10:00+0300

2024-05-21T10:00+0300

2024-05-21T10:01+0300

türkiye

sgk

hastane

özel hastane

randevu

sağlık bakanlığı

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

doktor

hasta

hasta sayısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075103388_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8a43f36e5baa7a60bd1204cfd8839459.jpg

Hastanelerde yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılayacak.Randevu şartUzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.Hangi hastaneler kapsamda?Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.İhtiyaç halinde hastaneye gidilecekUzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uzaktan-ve-esnek-calisma-geliyor--sgk-uzmanindan-maaslar-dusecek-mi-sorularina-yanit-1083822351.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, hastane, özel hastane, randevu, sağlık bakanlığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), doktor, hasta, hasta sayısı