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BTP Lideri Baş: 7 yılda 42 ülke gezen Diyanet İşleri Başkanı, Anıtkabir’e hiç gitmemiş
BTP Lideri Baş: 7 yılda 42 ülke gezen Diyanet İşleri Başkanı, Anıtkabir’e hiç gitmemiş
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için ''7 yıllık görev süresinde 42 ülke gezmiş... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
hüseyin baş
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
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BTP Lideri Hüseyin Baş X'te yer alan sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda gündemi değerlendirdi. Söz konusu videoda Milli futbolcu Samet Akaydın'ın 19 Mayıs ve Atatürk paylaşımı sonrası Panathinakos Kulübü'nün kadro dışı bırakılması kararını değerlendiren Baş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için ise şu ifadelere yer verdi: 7 yıllık görev süresinde 42 ülke gezmiş ama Anıtkabir'e hiç gitmemiş. 42 ülke içinde Vatikan bile var. Vatikan'a belki de daha fazla gitti onu da bilmiyorum.
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hüseyin baş, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, anıtkabir
hüseyin baş, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, anıtkabir

BTP Lideri Baş: 7 yılda 42 ülke gezen Diyanet İşleri Başkanı, Anıtkabir’e hiç gitmemiş

14:33 22.05.2024
© BTPBTP Genel Başkanı Hüseyin Baş
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© BTP
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için ''7 yıllık görev süresinde 42 ülke gezmiş ama Anıtkabir'e hiç gitmemiş'' sözlerine yer verdi.
BTP Lideri Hüseyin Baş X'te yer alan sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda gündemi değerlendirdi.

Söz konusu videoda Milli futbolcu Samet Akaydın'ın 19 Mayıs ve Atatürk paylaşımı sonrası Panathinakos Kulübü'nün kadro dışı bırakılması kararını değerlendiren Baş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için ise şu ifadelere yer verdi:

7 yıllık görev süresinde 42 ülke gezmiş ama Anıtkabir'e hiç gitmemiş. 42 ülke içinde Vatikan bile var. Vatikan'a belki de daha fazla gitti onu da bilmiyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 7 yıllık görev süresinde 42 ülke gezmiş ama Anıtkabir'e hiç gitmemiş. 42 ülke içinde Vatikan bile var. Vatikan'a belki de daha fazla gitti onu da bilmiyorum.

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