https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/btp-lideri-bas-7-yilda-42-ulke-gezen-diyanet-isleri-baskani-anitkabire-hic-gitmemis-1084099707.html

BTP Lideri Baş: 7 yılda 42 ülke gezen Diyanet İşleri Başkanı, Anıtkabir’e hiç gitmemiş

BTP Lideri Baş: 7 yılda 42 ülke gezen Diyanet İşleri Başkanı, Anıtkabir’e hiç gitmemiş

Sputnik Türkiye

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için ''7 yıllık görev süresinde 42 ülke gezmiş... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T14:33+0300

2024-05-22T14:33+0300

2024-05-22T14:33+0300

türkiye

hüseyin baş

ali erbaş

diyanet işleri başkanlığı

anıtkabir

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BTP Lideri Hüseyin Baş X'te yer alan sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda gündemi değerlendirdi. Söz konusu videoda Milli futbolcu Samet Akaydın'ın 19 Mayıs ve Atatürk paylaşımı sonrası Panathinakos Kulübü'nün kadro dışı bırakılması kararını değerlendiren Baş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için ise şu ifadelere yer verdi: 7 yıllık görev süresinde 42 ülke gezmiş ama Anıtkabir'e hiç gitmemiş. 42 ülke içinde Vatikan bile var. Vatikan'a belki de daha fazla gitti onu da bilmiyorum.

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hüseyin baş, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, anıtkabir