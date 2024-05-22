https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/israil-basbakani-netanyahudan-gazze-aciklamasi-abdde-daha-fazla-insan-acliktan-oluyor-1084092496.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze açıklaması: 'ABD'de daha fazla insan açlıktan ölüyor'

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze açıklaması: 'ABD'de daha fazla insan açlıktan ölüyor'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD medyasına verdiği demeçte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) iddialarına yanıt vererek ABD'den Gazze'den daha fazla insanın... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T12:42+0300

2024-05-22T12:42+0300

2024-05-22T12:52+0300

israil- filistin çatışması

israil

benyamin netanyahu

abd

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

ucm

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas'la savaşı boyunca Gazze'deki Filistinli siviller arasında açlıktan öldüğü resmi olarak teyit edilen sadece birkaç düzine insan olduğunu savunarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin suçlamalarını bariz yalanlar olarak reddetti.Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üst düzey savcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep ederek, üst düzey yetkililerin diğer suçlarının yanı sıra 'savaş suçu olarak sivillerin bir savaş yöntemi olarak aç bırakılmasından' ve 'insanlığa karşı suç olarak açlıktan kaynaklanan ölümler bağlamında imha ve/veya cinayetten' suçlu olduklarına inanmak için 'makul gerekçeler' olduğunu savunmuştu.Khan ayrıca İsrail'i 'gıda kuyruğunda bekleyenler de dahil olmak üzere sivillere yönelik diğer saldırılar' ve 'insani yardım kuruluşlarının yardım ulaştırmasını engellemekle' suçlamıştı.İsrail Başbakanı Netanyahu verdiği bir röportajda tüm bu suçlamaları reddettiğini açıkladı. Açıklamalarında açlık suçlamasına değinen Netanyahu, "Toplam 500 bin ton gıda ve ilaç gönderdik. 20 bin kamyon aldık. Bu kamyonları yerleştirmek için yollar açtık. Hamas'ın kapattığı sınır kapılarını açtık. Hava ve deniz yoluyla ikmal yaptık. Yani, bütün bunlar saçmalık. Şunu bilmelisiniz ki Gazze'de gıda fiyatları yüzde 80 oranında düştü. Piyasalar yalan söylemez" cümlelerini ileri sürdü.İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM'yi antisemitizmle suçlayanbu tür bir iftiranın 'Yahudi halkına çağlar boyunca atıldığını ve şimdi Yahudi devletine karşı da yenilendiğini' iddia etti.Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mart ayında Birleşmiş Milletler destekli hazırlanan bir raporda Gazze nüfusunun yüzde 70'inden fazlasının 'felaket boyutunda açlıkla' karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuş ve derhal yardım edilmediği takdirde her 10 bin kişiden ikisinin açlık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle her gün ölmesinin beklendiğini belirtilmişti.BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yaptığı açıklamada Refah kentinde gıda dağıtımının malzeme eksikliği ve İsrail'in saldırısı sırasındaki güvensizlik nedeniyle askıya alındığını bildirmişti. İsrail'in bu ayın başlarında Refah ve çevresindeki askeri operasyonlarını artırarak Mısır'ın Sina Yarımadası'na açılan sınır kapısını kapatmasından bu yana uluslararası yardım sevkiyatı önemli ölçüde azaldı.Buna ek olarak Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 647'ye, yaralı sayısının 79 bin 852'ye yükseldiği kaydedilmişti.'Seyahat etme konusunda endişeli değilim'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı bir başka açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkında tutuklama emri talep etmesine rağmen yurtdışına seyahat etmekten endişe duymadığını söyledi.Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Netanyahu açıklamasında ayrıca insanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ciddiye almayı bırakacağını ve onu 'siyasallaşmış bir kurum' olarak görmeye başlayacağını sözlerine ekleyerek savcının hamlesini 'adaletin çarpıtılması ve ayaklar altına alınması' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/gazzede-aclik-devam-ediyor-dunya-gelecek-gunlerde-cok-fazla-sayida-acliktan-olume-tanik-olacak-1081612460.html

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