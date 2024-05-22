https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/bakan-yerlikaya-acikladi-34-ilde-yapilan-operasyonlarda-181-supheli-yakalandi-1084077879.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: 34 ilde yapılan operasyonlarda 181 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 34 ilde yapılan operasyonlarda 181 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen 'Sibergöz-40' operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T08:53+0300

2024-05-22T08:53+0300

2024-05-22T08:53+0300

türkiye

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suç örgütü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 ilde 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt Kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen “Sibergöz-40” operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ingilterede-tarihin-en-buyuk-skandallarindan-biri-binlerce-kisiye-hiv-ve-hepatitli-kan-verilmis-1084077618.html

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