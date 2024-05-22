https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/bakan-yerlikaya-acikladi-34-ilde-yapilan-operasyonlarda-181-supheli-yakalandi-1084077879.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 34 ilde yapılan operasyonlarda 181 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 34 ilde yapılan operasyonlarda 181 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen 'Sibergöz-40' operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T08:53+0300
2024-05-22T08:53+0300
2024-05-22T08:53+0300
türkiye
şüpheli
ali yerlikaya
operasyon
suç
suç duyurusu
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organize suç örgütü
suç kaydı
suç örgütü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 ilde 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt Kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen “Sibergöz-40” operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ingilterede-tarihin-en-buyuk-skandallarindan-biri-binlerce-kisiye-hiv-ve-hepatitli-kan-verilmis-1084077618.html
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şüpheli, ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi
şüpheli, ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 34 ilde yapılan operasyonlarda 181 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen 'Sibergöz-40' operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 65 milyon TL değerindeki malvarlığı ile 425 banka hesabı ve 69 kripto varlık cüzdanına da şerh konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 ilde 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt Kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen “Sibergöz-40” operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı.