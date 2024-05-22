https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ankara-valiliginden-uyari-cuma-gece-saatlerine-kadar-surecek-1084112641.html

Ankara Valiliği'nden uyarı: Cuma gece saatlerine kadar sürecek

Ankara Valiliği'nden uyarı: Cuma gece saatlerine kadar sürecek

Sputnik Türkiye

Ankara'da yarın saat 13.00'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarıda bulunan valilik yağışların gece saatlerine kadar süreceğini... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T22:18+0300

2024-05-22T22:18+0300

2024-05-22T22:22+0300

türkiye

gök gürültülü sağanak

ankara

meteoroloji

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Ankara'da yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/meteorolojiden-cok-sayida-ili-vuracak-uyarisi-saganak-yagis-geliyor-1084032294.html

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gök gürültülü sağanak, ankara, meteoroloji