https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ankara-valiliginden-uyari-cuma-gece-saatlerine-kadar-surecek-1084112641.html
Ankara Valiliği'nden uyarı: Cuma gece saatlerine kadar sürecek
Ankara Valiliği'nden uyarı: Cuma gece saatlerine kadar sürecek
Sputnik Türkiye
Ankara'da yarın saat 13.00'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarıda bulunan valilik yağışların gece saatlerine kadar süreceğini... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T22:18+0300
2024-05-22T22:18+0300
2024-05-22T22:22+0300
türkiye
gök gürültülü sağanak
ankara
meteoroloji
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Ankara'da yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/meteorolojiden-cok-sayida-ili-vuracak-uyarisi-saganak-yagis-geliyor-1084032294.html
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gök gürültülü sağanak, ankara, meteoroloji
gök gürültülü sağanak, ankara, meteoroloji
Ankara Valiliği'nden uyarı: Cuma gece saatlerine kadar sürecek
22:18 22.05.2024 (güncellendi: 22:22 22.05.2024)
Ankara'da yarın saat 13.00'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarıda bulunan valilik yağışların gece saatlerine kadar süreceğini bildirdi.
Ankara'da yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.