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Meteorolojiden 'çok sayıda ili vuracak' uyarısı: Sağanak yağış geliyor
Meteorolojiden 'çok sayıda ili vuracak' uyarısı: Sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ili etkileyecek sağanak yağışlar için peş peşe uyarılarda bulundu. Ülke genelinde hava durumu normallerin dışında... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T05:40+0300
2024-05-21T05:40+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile uyarı geldi. Türkiye genelinin parçalı ve az yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den uyarıKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AKDENİZParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Denizlerde havaİlk saatlerde Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusu 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle Batı Akdeniz'in batısı 2,5m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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Meteorolojiden 'çok sayıda ili vuracak' uyarısı: Sağanak yağış geliyor

05:40 21.05.2024
© AA / Güven YılmazAnkara'da sağanak
Ankara'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ili etkileyecek sağanak yağışlar için peş peşe uyarılarda bulundu. Ülke genelinde hava durumu normallerin dışında seyrederken, dikkatli olunması istendi. Kuvvetli sağanak yağış ve toz taşınımı özellikle belirli bölgelerde hayatı olumsuz etkileyecek. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile uyarı geldi. Türkiye genelinin parçalı ve az yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
HATAY 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve güneyi kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 14°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 3°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu'sunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizlerde hava

İlk saatlerde Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusu 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle Batı Akdeniz'in batısı 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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