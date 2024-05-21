https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/meteorolojiden-cok-sayida-ili-vuracak-uyarisi-saganak-yagis-geliyor-1084032294.html

Meteorolojiden 'çok sayıda ili vuracak' uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Meteorolojiden 'çok sayıda ili vuracak' uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ili etkileyecek sağanak yağışlar için peş peşe uyarılarda bulundu. Ülke genelinde hava durumu normallerin dışında... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T05:40+0300

2024-05-21T05:40+0300

2024-05-21T05:40+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

yaşam

istanbul hava durumu

hava durumu

izmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083380685_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_29befb9a9577eb996d5205d5ac72bdc4.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile uyarı geldi. Türkiye genelinin parçalı ve az yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den uyarıKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AKDENİZParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Denizlerde havaİlk saatlerde Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusu 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle Batı Akdeniz'in batısı 2,5m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/altin-fiyatlarinda-ibre-tersine-dondu-altin-alimi-ne-zaman-yapilmali-1084025060.html

izmir

ankara

hatay

ardahan

muş

bitlis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

21 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu