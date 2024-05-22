AK Parti Sözcüsü Çelik: Bazı yerlerde değiştirme, bazı yerlerde görev değişimi olacak

Diğer önemli gelişme İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacak olduklarını duyurmasıdır. Bu ülkelerle sınırlı kalmamalıdır. İspanya tutumunu değiştirmedi, bir kez daha İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Umarız bu Avrupa'nın temel duruşu olur. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durduklarını göstermiştir. Bunlar olurken ABD'den duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yapılan açıklama korkunçtur. İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bu kafayla gidilirse düşünürleri mahkum edebilecekler. Öğrencileri antisemitik olarak yargılamaya yol açacaklar. Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniyor ama bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez. Başka ülkelere saldırma şeklindeki cinayetin hafifletici sebebi olamaz. Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmelidir.