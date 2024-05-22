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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bazı yerlerde değiştirme, bazı yerlerde görev değişimi olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bazı yerlerde değiştirme, bazı yerlerde görev değişimi olacak
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Ömer Çelik parti içinde değişimlerin... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:Akıncı İHA Türkiye'nin geldiği yeri gösteriyorTutuklanma kararı önemliİspanya Norveç ve İrlanda tarihin doğru tarafındaSokak köpeklerine ilişkin düzenlemeParti içinde değişim
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ömer çelik, ak parti, myk, ak parti myk toplantısı, israil

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bazı yerlerde değiştirme, bazı yerlerde görev değişimi olacak

16:53 22.05.2024
© AA / Fatih Kurt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / Fatih Kurt
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Ömer Çelik parti içinde değişimlerin olabileceğine dikkat çekti ve "Bazı yerlerde değiştirme, bazı yerlerde görev değişimi olacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:
MKYK'mızda kapsamlı değerlendirme yapıldı. Sayın cumhurbaşkanımızın yoğun mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi olmak üzere. Parti içinde hep beraber aynı hedefe odaklanmamız konusunda açıklamalar yaptılar.
Son gelişmeler ışığında savunma sanayisinde geldiğimiz nokta değerlendirildi. Bu alanda daha da yatırım yapacağımızı ifade ettiler. Diğer bir başlık da Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberliğin korunması oldu. Sayın cumhurbaşkanımız bunun için herkesin hassasiyetle davranmasını ifade etti.

Akıncı İHA Türkiye'nin geldiği yeri gösteriyor

İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. Kardeş İran milletinin yanındayız. Bu süre içinde bu tip kazalar olduğunda bunlara zamanında müdahale imkan ve kabiliyet meselesi. Bizden talep edilen anında yerine getirildi. AKINCI İHA ve helikopter gönderildi. AKINCI İHA'nın zorlu koşullarda uçuş yaparak merhum şahsiyetlerin yerinin tespit etmesi Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli. Türkiye'nin imkan ve kabiliyetinin gelişimini gösterdi.

Tutuklanma kararı önemli

Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli. Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur.

İspanya Norveç ve İrlanda tarihin doğru tarafında

Diğer önemli gelişme İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacak olduklarını duyurmasıdır. Bu ülkelerle sınırlı kalmamalıdır. İspanya tutumunu değiştirmedi, bir kez daha İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Umarız bu Avrupa'nın temel duruşu olur. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durduklarını göstermiştir. Bunlar olurken ABD'den duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yapılan açıklama korkunçtur. İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bu kafayla gidilirse düşünürleri mahkum edebilecekler. Öğrencileri antisemitik olarak yargılamaya yol açacaklar. Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniyor ama bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez. Başka ülkelere saldırma şeklindeki cinayetin hafifletici sebebi olamaz. Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmelidir.

Sokak köpeklerine ilişkin düzenleme

Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı.

Parti içinde değişim

Bir değişim sürecinin başlangıcı yorumlarını gördüm. AK Parti'de değişim olağanüstü durum değil. Sürekli değişim içinde olan partiyiz. Bazı yerlerde değiştirme bazı yerlerde görev değişimi olacak. Bugün yarın da başka illerle ilgili tasarruf olacak.

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