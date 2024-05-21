https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/erdogan-ile-savci-arasinda-ilginc-diyalog-kiskandim-seni--1084065834.html
Erdoğan ile savcı arasında ilginç diyalog: 'Kıskandım seni'
Erdoğan ile savcı arasında ilginç diyalog: 'Kıskandım seni'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hakim ve savcı atamalarının gerçekleştiği törene katıldı. Törende Erdoğan ile bir savcı arasında geçen diyalog dikkat çekti. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T16:40+0300
2024-05-21T16:40+0300
2024-05-21T16:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
savcı
uzun
komik
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Erdoğan, dün Beştepe'de Adli Yargı ve İdari Yargı Kura Töreni'ne katıldı.Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ataması yapılan bir savcı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.Erdoğan, savcıya 'Boyun kaç?' diye sordu, savcıdan '1.88' yanıtını aldı. Erdoğan, savcıya "Niye 1.85 değil? Kıskandım seni" dedi. Erdoğan ile savcı arasındaki gülümseten bu diyalog sosyal medyada da gündem oldu.Geçmişteki takma isimleri arasında 'uzun adam' diye de anılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boyu da 1,85.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1084028162.html
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recep tayyip erdoğan, savcı, uzun, komik
recep tayyip erdoğan, savcı, uzun, komik
Erdoğan ile savcı arasında ilginç diyalog: 'Kıskandım seni'
16:40 21.05.2024 (güncellendi: 16:43 21.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hakim ve savcı atamalarının gerçekleştiği törene katıldı. Törende Erdoğan ile bir savcı arasında geçen diyalog dikkat çekti.
Erdoğan, dün Beştepe'de Adli Yargı ve İdari Yargı Kura Töreni'ne katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ataması yapılan bir savcı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Erdoğan, savcıya 'Boyun kaç?' diye sordu, savcıdan '1.88' yanıtını aldı. Erdoğan, savcıya "Niye 1.85 değil? Kıskandım seni" dedi. Erdoğan ile savcı arasındaki gülümseten bu diyalog sosyal medyada da gündem oldu.
Geçmişteki takma isimleri arasında 'uzun adam' diye de anılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boyu da 1,85.