https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/erdogan-ile-savci-arasinda-ilginc-diyalog-kiskandim-seni--1084065834.html

Erdoğan ile savcı arasında ilginç diyalog: 'Kıskandım seni'

Erdoğan ile savcı arasında ilginç diyalog: 'Kıskandım seni'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hakim ve savcı atamalarının gerçekleştiği törene katıldı. Törende Erdoğan ile bir savcı arasında geçen diyalog dikkat çekti. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T16:40+0300

2024-05-21T16:40+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

savcı

uzun

komik

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Erdoğan, dün Beştepe'de Adli Yargı ve İdari Yargı Kura Töreni'ne katıldı.Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ataması yapılan bir savcı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.Erdoğan, savcıya 'Boyun kaç?' diye sordu, savcıdan '1.88' yanıtını aldı. Erdoğan, savcıya "Niye 1.85 değil? Kıskandım seni" dedi. Erdoğan ile savcı arasındaki gülümseten bu diyalog sosyal medyada da gündem oldu.Geçmişteki takma isimleri arasında 'uzun adam' diye de anılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boyu da 1,85.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1084028162.html

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recep tayyip erdoğan, savcı, uzun, komik