https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/putin-rusya-iranla-iliskileri-gelistirmeye-devam-etmek-icin-her-seyi-yapacak-1084073817.html

Putin: Rusya, İran'la ilişkileri geliştirmeye devam etmek için her şeyi yapacak

Putin: Rusya, İran'la ilişkileri geliştirmeye devam etmek için her şeyi yapacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Duma Başkanı Volodin ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın İran'la ilişkileri geliştirmeye devam etmek için her şeyi yapacağını ifade... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T23:12+0300

2024-05-21T23:12+0300

2024-05-21T23:12+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze törenine katılmak için Tahran’a gidecek olan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’den Rusya-İran arasındaki işbirliğinin aynı şekilde gelişmesini beklediğini İran yönetimine iletmesini istedi.Putin, "Kendi payımıza, Rusya-İran ilişkilerinin aynı yönde devam etmesi için elimizden geleni yapacağız; lütfen bu sözleri İran yönetimine iletin” dedi.Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya'nın güvenilir bir ortağı olduğunu, kendisiyle yapılan anlaşmaların yerine getirileceğinden her zaman emin olduklarını vurgulayan Rus lider, Moskova'nın gerekli görülmesi halinde felaketin nedenlerini tespit etme konusunda Tahran'a uzman yardımı sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.Volodin ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Reisi'nin cenaze törenine katılmak üzere Çarşamba sabahı Tahran'a uçacağını belirterek, İran Cumhurbaşkanının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çok şey yaptığını, Putin'in taziye dileklerini İran yönetimine ileteceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kremlin-reisinin-cenaze-torenine-duma-baskani-volodin-katilacak-1084060185.html

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vladimir putin, vyaçeslav volodin, ibrahim reisi, rusya, iran, taziye, tahran, duma