‘İsrail’e karşı böyle bir iddianamenin yazılması dahi bir süre önce hayal edemeyeceğimiz bir şeydi’

“Öncelikle bu haber medyada çok yanlış yer aldı. Bu bir başvuruydu. Uluslararası Ceza Mahkemesi sanki tutuklama kararı vermiş gibi bir izlenim oluştu. Ortada bir karar yok. Savcının hazırladığı bir iddianame ve başvuru var. Bunun bir karara bağlanması gerekiyor. Bu da asgari olarak 1 yıl kadar sonra olabilir. İkincisi, burada hem Hamas hem de İsrail yönetiminden kimi isimler öne çıkıyor. Bir yanlışı daha düzeltmek lazım: Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Adalet Divanı arasında fark var. Adalet Divanı BM’ye bağlı ve devletler arasındaki anlaşmazlıklara odaklanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de şahıslar üzerine araştırma yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına uyacak ülkelerin Roma Statüsü’ne taraf olması gerekiyor. Bunu da ancak karar çıktıktan sonra tartışabiliriz. Çünkü Netanyahu veya Gallant hakkında bir yakalama kararı çıkarılırsa, girdikleri ülkelerde gözaltına alınması meselesi gündeme gelecek. ABD dışında Batı dünyasının büyük oranda bu mahkemeyi kabul ettiğini söylemek lazım. Biz bunu iki yerde gördük. Birisi Vladimir Putin için alınan karar. Ukrayna’da çocukları kaçırdığı iddiası ile Uluslararası Ceza Mahkemesi çok hızlı davranmıştı. İkincisi de Sudan lideri El Beşir için 2015 tarihli yakalama kararı. Daha sonra gözaltına alındı ama serbest bırakıldı. Bu kararın uygulanmadığını görmüş olduk. Hem de El Beşir gibi bir karakter üzerinden gördük.

Buradan bakınca, bir karar çıkabilir mi? Elbette. Bir sene içinde bu karar alınabilir. Fakat bu ABD gibi ülkelerde uygulanmayacaktır. Tabii bu İsrail’in siyasi olarak soykırım ve savaş suçlarıyla ilişkilendirildiği bir karar çıkması olacağı için büyük bir anlam taşır. Böyle bir iddianamenin yazılması dahi bir süre önce hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Tabii İsrail’in buna yönelik hamleler yapacağını söyleyebiliriz. İşin teknik kısmını konuşabiliriz ama siyasi anlamı daha büyük. Yarın böyle bir karar çıksa ve İsrail kendisinin yargılayacağını söylese, Netanyahu’yu yargılayıp aklayabilir. Asıl kurban gidecek isimler Hamas’ta.”