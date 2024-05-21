https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/washington-iranin-raisinin-olumunden-abd-veya-israili-suclayacagindan-korkuyor-1084035923.html

‘Washington, İran'ın Reisi'nin ölümünden ABD veya İsrail'i suçlayacağından korkuyor’

‘Washington, İran'ın Reisi'nin ölümünden ABD veya İsrail'i suçlayacağından korkuyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki yetkililerin, İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümüne yol açan helikopter kazasından ABD veya İsrail’i sorumlu... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T08:19+0300

2024-05-21T08:19+0300

2024-05-21T09:51+0300

dünya

iran

ibrahim reisi

abd

israil

joe biden

beyaz saray

ortadoğu

hüseyin emir abdullahiyan

helikopter kazası

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Politico gazetesinin ‘İran cumhurbaşkanının ölümünden sonra ABD'nin korktuğu tek şey’ başlıklı yazısında, “Biden yönetimindeki yetkililer hâlâ İran'ın, İbrahim Reisi’nin öldüğü helikopter kazasından ABD veya İsrail’i sorumlu tutabileceğinden korkuyor” ifadesine yer verildi.Biden yönetiminin, Tahran’ın Reisi’nin ani ölümüne nasıl tepki vereceğini yakından izlediği belirtilen yazıda, Washington’un bölgede statükonun değişmeyeceğini beklediğini, ancak tek bir suçlamanın İsrail’le ilişkilerde gerilimi artırabileceği konusunda ihtiyatlı davrandığı ifade edildi.ABD’li yetkililerin geçen Pazar günü, kaybolan helikopterler ilgili haberleri büyük endişeyle takip ettikleri ve bu olayın Ortadoğu’daki gidişatı nasıl değiştirebileceğini merak ettikleri aktarılırken Politico’ya konuşan üst düzey yetkililere göre, Tahran’ın aceleyle İsrail ve ABD’yi sabotajla suçlayabileceği yönünde korkular vardı.Yetkililerden biri, “Bir süre, ‘Üçüncü Dünya Savaşı böyle mi başlıyor?’ diye sormak çılgınca değildi” şeklinde konuştu.İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs Pazar günü İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmıştı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirmişti. Kazadan kurtulan olmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/bmgk-uyeleri-iran-cumhurbaskani-reisi-icin-saygi-durusunda-bulundu-1084032057.html

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iran, ibrahim reisi, abd, israil, joe biden, beyaz saray, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan, helikopter kazası