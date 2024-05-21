https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/bmgk-uyeleri-iran-cumhurbaskani-reisi-icin-saygi-durusunda-bulundu-1084032057.html
BMGK üyeleri İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşunda bulundu
BMGK üyeleri İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşunda bulundu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T01:07+0300
2024-05-21T01:07+0300
2024-05-21T01:18+0300
dünya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
saygı duruşu
ibrahim reisi
iran
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Mozambik Büyükelçisi Pedro Comissario Afonso, konseyin oturumunun açılışında salondakileri Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.Afonso, “Oturuma başlarken Rusya, Çin ve Cezayir delegasyonlarının talebi üzerine ve Güvenlik Konseyi üyeleri adına hazır bulunan herkesten ayağa kalkmalarını ve helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve tüm yolcuların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını ve bu şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran İslam Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve taziyelerini sunmalarını rica ediyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1084028162.html
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), saygı duruşu, ibrahim reisi, iran
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), saygı duruşu, ibrahim reisi, iran
BMGK üyeleri İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşunda bulundu
01:07 21.05.2024 (güncellendi: 01:18 21.05.2024)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Mozambik Büyükelçisi Pedro Comissario Afonso, konseyin oturumunun açılışında salondakileri Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Afonso, “Oturuma başlarken Rusya, Çin ve Cezayir delegasyonlarının talebi üzerine ve Güvenlik Konseyi üyeleri adına hazır bulunan herkesten ayağa kalkmalarını ve helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve tüm yolcuların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını ve bu şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran İslam Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve taziyelerini sunmalarını rica ediyorum” dedi.