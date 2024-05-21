https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/bmgk-uyeleri-iran-cumhurbaskani-reisi-icin-saygi-durusunda-bulundu-1084032057.html

BMGK üyeleri İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşunda bulundu

BMGK üyeleri İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşunda bulundu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T01:07+0300

2024-05-21T01:07+0300

2024-05-21T01:18+0300

dünya

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

saygı duruşu

ibrahim reisi

iran

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Mozambik Büyükelçisi Pedro Comissario Afonso, konseyin oturumunun açılışında salondakileri Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.Afonso, “Oturuma başlarken Rusya, Çin ve Cezayir delegasyonlarının talebi üzerine ve Güvenlik Konseyi üyeleri adına hazır bulunan herkesten ayağa kalkmalarını ve helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve tüm yolcuların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını ve bu şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran İslam Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve taziyelerini sunmalarını rica ediyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1084028162.html

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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), saygı duruşu, ibrahim reisi, iran