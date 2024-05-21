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Vize başvurusu için yeni dönem başlıyor: Yurtdışına çıkmak için ne yapmak gerekecek?
Vize başvurusu için yeni dönem başlıyor: Yurtdışına çıkmak için ne yapmak gerekecek?
Sputnik Türkiye
Türkiye’de yurt dışına çıkış için gereken vize işlemleri, uzun yıllardır aracı şirketlerce gerçekleştiriliyordu. Fakat Meclis'te kabul edilen yeni teklifle... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T06:42+0300
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Türk vatandaşları, yurtdışına çıkmak için gereken vizeleri alırken çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Vize başvurularının karmaşıklığı ve maliyeti, birçok kişinin seyahat planlarını zorlaştırıyor. Aracı firmalar, bu süreci kolaylaştırmayı amaçlasa da, bazen ek maliyetler ve başka sorunlar yaratabiliyor.Yurtdışına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, özellikle Schengen bölgesi ülkeleri ve ABD gibi destinasyonlar için vize başvuru sürecinde birçok evrak ve prosedürle uğraşmak zorunda kalıyor. Gerekli belgelerin toplanması, randevu alınması ve mülakat süreçleri, başvurucular için oldukça zaman alıcı ve yorucu olabiliyor.Aracı firmalar da hizmetleri karşılığında ek ücretler talep ediyor, bu da vize almayı planlayan vatandaşlar için ekstra bir yük oluşturuyor.Artık vizelerden Dışişleri Vakfı sorumluTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni teklifle, yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların vize işlemleri artık Dışişleri Vakfı tarafından yürütülecek. Bu düzenleme ile vize işlemlerinden elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı yeniden hazineye kazandırılacak.Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de vize aracılık faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Serim, 58 ülkede 12 farklı şirketten vize aracı hizmeti aldıklarını ve bu şirketlerin genellikle Türk firmaları olduğunu belirtti. Serim, vize başvurularının büyük bir evrak yükü oluşturduğunu ve bu nedenle aracı hizmetlerinin gerekli olduğunu vurguladı.Vize işlemlerinin Dışişleri Vakfı tarafından devralınması, aracı şirketlerin payını azaltarak devletin gelirlerini artırmayı ve bürokratik süreci daha şeffaf ve etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Bu değişikliğin, yurtdışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarının 'işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirmelerini' sağlayacağı bir zemin oluşturacağı aktarıldı.Yüzde 80'i şirketlere kalmıştıHesaplamalara göre, 2023 yılında vize aracı şirketlerinin yıllık geliri 5,5 milyar lira olurken bu miktarın sadece 1.1 milyar lirası hazineye aktarıldı. Gelirin 4.4 milyar lirası yani yüzde 80’i ise şirketlere kaldı.E devletten vize başvurusu yapılır mı?www.evisa.gov.tr T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın bir bilişim uygulamasıdır. e-Vize başvuruları bireysel, aile (en az 2 en fazla 10 kişi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapılabilmektedir. e-Vize sadece turizm ve iş amaçlı seyahatler için kullanılabilir.
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vize başvurusu dışişleri bakanlığı, e devletten vize başvurusu yapılır mı, dışişleri bakanlığı vize başvurusu, vize başvurusu, vize nasıl alınır, dışişleri vakfı vize, dışişleri bakanlığı vize dairesi, vize işlemlerine hangi bakanlık bakar, vize başvurusu hangi kuruma yapılır, vize aracı firma ücretleri, yunanistan vize aracı firma, almanya vize aracı firma, yunan adası biletleri nereden alınıyor, yunan adası turları, kapı vizesi, yunan adası vize, yunan adası kapı vizesi, yunan adası vize ne kadar, yunan adası bilet al, yunan adası bilet fiyatları, ido yunan adası, yunan adaları kapıda vize, yunan adaları bilet, yunan adaları vize

Vize başvurusu için yeni dönem başlıyor: Yurtdışına çıkmak için ne yapmak gerekecek?

06:42 21.05.2024 (güncellendi: 06:43 21.05.2024)
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Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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Türkiye’de yurt dışına çıkış için gereken vize işlemleri, uzun yıllardır aracı şirketlerce gerçekleştiriliyordu. Fakat Meclis'te kabul edilen yeni teklifle, yurtdışına çıkmak isteyenlerin vize işlemleri artık Dışişleri Vakfı tarafından yürütülecek. Peki, Dışişleri Bakanlığı vize başvurusu nasıl yapılacak? Yurtdışına çıkmak için ne yapmak gerekecek?
Türk vatandaşları, yurtdışına çıkmak için gereken vizeleri alırken çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Vize başvurularının karmaşıklığı ve maliyeti, birçok kişinin seyahat planlarını zorlaştırıyor. Aracı firmalar, bu süreci kolaylaştırmayı amaçlasa da, bazen ek maliyetler ve başka sorunlar yaratabiliyor.
Yurtdışına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, özellikle Schengen bölgesi ülkeleri ve ABD gibi destinasyonlar için vize başvuru sürecinde birçok evrak ve prosedürle uğraşmak zorunda kalıyor. Gerekli belgelerin toplanması, randevu alınması ve mülakat süreçleri, başvurucular için oldukça zaman alıcı ve yorucu olabiliyor.
Aracı firmalar da hizmetleri karşılığında ek ücretler talep ediyor, bu da vize almayı planlayan vatandaşlar için ekstra bir yük oluşturuyor.

Artık vizelerden Dışişleri Vakfı sorumlu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni teklifle, yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların vize işlemleri artık Dışişleri Vakfı tarafından yürütülecek. Bu düzenleme ile vize işlemlerinden elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı yeniden hazineye kazandırılacak.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de vize aracılık faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Serim, 58 ülkede 12 farklı şirketten vize aracı hizmeti aldıklarını ve bu şirketlerin genellikle Türk firmaları olduğunu belirtti. Serim, vize başvurularının büyük bir evrak yükü oluşturduğunu ve bu nedenle aracı hizmetlerinin gerekli olduğunu vurguladı.
Vize işlemlerinin Dışişleri Vakfı tarafından devralınması, aracı şirketlerin payını azaltarak devletin gelirlerini artırmayı ve bürokratik süreci daha şeffaf ve etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Bu değişikliğin, yurtdışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarının 'işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirmelerini' sağlayacağı bir zemin oluşturacağı aktarıldı.

Yüzde 80'i şirketlere kalmıştı

Hesaplamalara göre, 2023 yılında vize aracı şirketlerinin yıllık geliri 5,5 milyar lira olurken bu miktarın sadece 1.1 milyar lirası hazineye aktarıldı. Gelirin 4.4 milyar lirası yani yüzde 80’i ise şirketlere kaldı.

E devletten vize başvurusu yapılır mı?

www.evisa.gov.tr T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın bir bilişim uygulamasıdır. e-Vize başvuruları bireysel, aile (en az 2 en fazla 10 kişi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapılabilmektedir. e-Vize sadece turizm ve iş amaçlı seyahatler için kullanılabilir.
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