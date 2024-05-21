https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/16-milyonun-bekledigi-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-emeklilere-yuzde-15-indirim-geliyor-1084039378.html
16 milyonun beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Emeklilere yüzde 15 indirim geliyor
16 milyonun beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Emeklilere yüzde 15 indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı yeni uygulama kapsamında, emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T10:34+0300
2024-05-21T10:34+0300
2024-05-21T10:34+0300
indirim
indirim
faiz indirimi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ekonomi
bedava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/07/1067946777_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_44372dcf31242a5cf855cfca3b293190.jpg
Emekliler yılı kapsamında hayata geçirilen yeni uygulama, emeklilerin refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uygulamaya ilişkin detayları açıkladı.Buna göre, emekliler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinden de yararlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, uygulama 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.Uzmanlar, kamu kurumlarının sunduğu misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanma imkanının, emeklilerin yaşam kalitesini artıracağını belirtiyor. Uygulamanın, emeklilerin sosyal hayata katılımını destekleyeceği ve refah düzeylerini yükseltmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/hazine-ve-maliye-bakanligindan-vergi-denetimleri-2-firmaya-rekor-ceza-1084039176.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/07/1067946777_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_3167a9cf6fc9147ea540f1e011100fe1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekliye yüzde 15 indirim, emekliye indirim, emlak vergisi muafiyeti, emlak vergisi muafiyeti emekli, emlak vergisi muafiyeti dilekçesi, emlak vergisi muafiyeti şartları, vergi muafiyeti telefon, vergi muafiyeti şartları, vergi muafiyeti haberleri, vergi muafiyeti 2024, eyt vergi muafiyeti, eyt vergi indirimi, eyt vergi indirimi emeklilik, eyt vergi indirimi son dakika
emekliye yüzde 15 indirim, emekliye indirim, emlak vergisi muafiyeti, emlak vergisi muafiyeti emekli, emlak vergisi muafiyeti dilekçesi, emlak vergisi muafiyeti şartları, vergi muafiyeti telefon, vergi muafiyeti şartları, vergi muafiyeti haberleri, vergi muafiyeti 2024, eyt vergi muafiyeti, eyt vergi indirimi, eyt vergi indirimi emeklilik, eyt vergi indirimi son dakika
16 milyonun beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Emeklilere yüzde 15 indirim geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı yeni uygulama kapsamında, emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
Emekliler yılı kapsamında hayata geçirilen yeni uygulama, emeklilerin refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uygulamaya ilişkin detayları açıkladı.
Buna göre, emekliler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinden de yararlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, uygulama 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
Uzmanlar, kamu kurumlarının sunduğu misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanma imkanının, emeklilerin yaşam kalitesini artıracağını belirtiyor. Uygulamanın, emeklilerin sosyal hayata katılımını destekleyeceği ve refah düzeylerini yükseltmesi bekleniyor.