https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/16-milyonun-bekledigi-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-emeklilere-yuzde-15-indirim-geliyor-1084039378.html

16 milyonun beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Emeklilere yüzde 15 indirim geliyor

16 milyonun beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Emeklilere yüzde 15 indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı yeni uygulama kapsamında, emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T10:34+0300

2024-05-21T10:34+0300

2024-05-21T10:34+0300

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Emekliler yılı kapsamında hayata geçirilen yeni uygulama, emeklilerin refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uygulamaya ilişkin detayları açıkladı.Buna göre, emekliler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinden de yararlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, uygulama 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.Uzmanlar, kamu kurumlarının sunduğu misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanma imkanının, emeklilerin yaşam kalitesini artıracağını belirtiyor. Uygulamanın, emeklilerin sosyal hayata katılımını destekleyeceği ve refah düzeylerini yükseltmesi bekleniyor.

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