https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/sokak-ortasinda-10-kopegin-saldirisina-ugradi-1084055514.html

Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı

Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuk parkının önünde bir kişi 10 köpeğin saldırısına uğradı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T13:37+0300

2024-05-21T13:37+0300

2024-05-21T13:37+0300

türkiye

kocaeli

izmit

köpek

çocuk parkı

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

saldırı

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İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde park alanın önünde evine gitmeye çalışan bir kişiye 10 köpek saldırdı. Korkuya kapılan ve saldırı neticesinde yere düşen adamı başka bir kişi kurtardı. 'Bu tür saldırılar sık sık oluyor'Her sabah bölgede yürüyüş yaptığını söyleyen Sedat Uludağ, "Burada çok fazla köpek var. Hayvanlar sevdiğimiz canlılar ancak mutlaka kontrol altında olmaları gerekiyor. Önce insan canı. Hayvanların daha özgürleşecekleri, aç kalmayacakları mekanlar oluşturalım. Hükümet ve belediyelerin işbirliği içinde bu sorunu çözmeleri lazım. Üniversite hastanesine gittiğimiz zaman da orası köpeklerden geçilmiyor. Bu sevimli hayvanları her zaman sevimli göremeyebiliriz. Belirli zamanlarda saldırganda olabiliyorlar. Hayvanlara da zarar vermeden, onları da düşünerek önlem alınmalı. Burası çocuk oyun ve yürüyüş alan. Yürüyüş sırasında koşu yapanlara köpekler saldırıyor. Dün de köpekler bir vatandaşa saldırmış. Bu tür saldırılar sık sık oluyor. Önlem alınmadığı sürece bu tür saldırılar devam edecek" diye konuştu.'Yetişkin biri olarak tek başına durmaktan ben bile korkuyorum'Çocuğunu parka getiren Ali Umutlu, “Parkta çok fazla sokak köpeği var. Dün de bir vatandaşa saldırdılar. Bu tür olaylar sık sık oluyor. Sahipsiz hayvanların barınaklara alınması gerekiyor. Tehlike arz ediyor. Çocuk park alanında şu an 8-10 köpek yatıyor. Burası çocuğu tek başına bırakabileceğim bir yer değil. Üstelik yetişkin biri olarak tek başına durmaktan ben bile korkuyorum. Park alanında hayvanlar için kulübenin bulunması yanlış. O kulübe burada olduğu sürece köpekler buradan gitmeyecek" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/adanada-kopek-surusunun-saldirisina-ugrayan-72-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1083373989.html

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kocaeli, izmit, köpek, çocuk parkı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, saldırı