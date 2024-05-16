https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bir-boeing-kazasi-daha-haci-adaylarini-tasiyan-ucagin-motoru-alev-aldi-1083898553.html
Bir Boeing kazası daha: Hacı adaylarını taşıyan uçağın motoru alev aldı
Bir Boeing kazası daha: Hacı adaylarını taşıyan uçağın motoru alev aldı
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Makassar kentinden Suudi Arabistan'a giden hacı adaylarını taşıyan yolcu uçağı, kalkışının ardından motorlarından birisinin alev alması üzerine... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T17:12+0300
2024-05-16T17:12+0300
2024-05-16T17:12+0300
dünya
endonezya
boeing
kaza
acil iniş
hac
suudi arabistan
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Garuda Endonezya firmasına ait Boeing 747-400'ün motorlarından birinin alev alması sebebiyle uçağın havaalanına geri döndüğünü açıklandı.Hacca gidenler de dahil olmak üzere 450 yolcunun tamamı ile 18 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.Uçak kazası veri değerlendirme firması JACDEC tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın havalandığı sırada motordan çıkan bir alevler gördüldü.Din İşleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Hasbie, olayın ardından toplantı yaparak hava yolu şirketinin yetkililerine konuyla ilgili uyarıda bulunduklarını söyledi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/boeing-737ler-kaza-yapmaya-devam-ediyor-pistten-cikan-ucakta-4u-agir-11-yarali-1083650904.html
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endonezya, boeing, kaza, acil iniş, hac, suudi arabistan
endonezya, boeing, kaza, acil iniş, hac, suudi arabistan
Bir Boeing kazası daha: Hacı adaylarını taşıyan uçağın motoru alev aldı
Endonezya'nın Makassar kentinden Suudi Arabistan'a giden hacı adaylarını taşıyan yolcu uçağı, kalkışının ardından motorlarından birisinin alev alması üzerine acil iniş yaptı.
Garuda Endonezya firmasına ait Boeing 747-400'ün motorlarından birinin alev alması sebebiyle uçağın havaalanına geri döndüğünü açıklandı.
Hacca gidenler de dahil olmak üzere 450 yolcunun tamamı ile 18 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
Uçak kazası veri değerlendirme firması JACDEC tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın havalandığı sırada motordan çıkan bir alevler gördüldü.
Din İşleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Hasbie, olayın ardından toplantı yaparak hava yolu şirketinin yetkililerine konuyla ilgili uyarıda bulunduklarını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.