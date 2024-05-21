https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/sevgilisine-tokat-atan-arkadasini-oldurdu-silah-dogrultunca-dayanamadim-1084061166.html
Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü: 'Silah doğrultunca dayanamadım'
Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü: 'Silah doğrultunca dayanamadım'
Sputnik Türkiye
Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden sevgilisine ait cüzdanına el koyup tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T15:37+0300
2024-05-21T15:37+0300
2024-05-21T15:37+0300
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konyaaltı
cinayet
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Antalya'nın Konyaltı ilçesinde meydana gelen olayın Alper Aldemir'in kendisinden borç alan Kadir İ. ile kız arkadaş Hatice Ç.'ye verdiği parayı vaktinde alamaması sebebiyle bir kafede oturdukları esnada Hatice Ç.'nin cüzdanına el koyması sebebiyle yaşandığı ifade edildi. Kadir İ. Ve Hatice Ç. daha önceden tanıdıkları taksi sürücüsü M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir'in evine gittiği ve eve tek çıkan Hatice Ç.'nin kapıda Alper Aldemir ile tartışmaya başladığı ifade edilen olaydan Aldemir'in yine iddiaya göre burada Hatice Ç.'ye tokat attığı ifade edildi. Akabinde sesleri duyup taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ.'nin elindeki tabanca ile Alper Aldemir'i karın bölgesinden vurduğu aktarıldı. Aldemir kanlar içerisinde yere yığılırken, sevgili çift geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde Aldemir'e ait bir adet tabanca da bulundu.25 dakikada yakalandılarOlayın hemen akabinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 dakika içerisinde şüpheli sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç. ile M.T.'yi Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı.İkilinin üzerinden çıkan, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya el konuldu. Yapılan sorgulamada Kadir İ.'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, şüpheli sevgililer ve taksi sürücüsü M.T. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirilen zanlı Kadir İ.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği, "Kız arkadaşıma tokat atıp ittirdi, silahı da ona doğrultunca dayanamadım. Elinde silah görünce bir el ateş ettim" dediği belirtildi.Şüpheliler adliyeye sevk edilirken Kadir İ. gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun? Tokat attı diye mi?" sorularını cevapsız bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/dolandiricilarin-ptt-kargo-oyunu-sahte-etikete-dikkat-1084050978.html
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antalya, konyaaltı, cinayet, alacak, borç
Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü: 'Silah doğrultunca dayanamadım'
Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden sevgilisine ait cüzdanına el koyup tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı, sevgilisi ve taksi şoförü, adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Konyaltı ilçesinde meydana gelen olayın Alper Aldemir'in kendisinden borç alan Kadir İ. ile kız arkadaş Hatice Ç.'ye verdiği parayı vaktinde alamaması sebebiyle bir kafede oturdukları esnada Hatice Ç.'nin cüzdanına el koyması sebebiyle yaşandığı ifade edildi.
Kadir İ. Ve Hatice Ç. daha önceden tanıdıkları taksi sürücüsü M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir'in evine gittiği ve eve tek çıkan Hatice Ç.'nin kapıda Alper Aldemir ile tartışmaya başladığı ifade edilen olaydan Aldemir'in yine iddiaya göre burada Hatice Ç.'ye tokat attığı ifade edildi. Akabinde sesleri duyup taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ.'nin elindeki tabanca ile Alper Aldemir'i karın bölgesinden vurduğu aktarıldı. Aldemir kanlar içerisinde yere yığılırken, sevgili çift geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aldemir, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde Aldemir'e ait bir adet tabanca da bulundu.
Olayın hemen akabinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 dakika içerisinde şüpheli sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç. ile M.T.'yi Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı.
İkilinin üzerinden çıkan, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya el konuldu. Yapılan sorgulamada Kadir İ.'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, şüpheli sevgililer ve taksi sürücüsü M.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirilen zanlı Kadir İ.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği, "Kız arkadaşıma tokat atıp ittirdi, silahı da ona doğrultunca dayanamadım. Elinde silah görünce bir el ateş ettim" dediği belirtildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edilirken Kadir İ. gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun? Tokat attı diye mi?" sorularını cevapsız bıraktı.