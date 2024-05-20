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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iranda-dusen-helikopterin-yerini-belirleyen-akinci-iha-ile-ilgili-detaylar-ortaya-cikti-1084025607.html
İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın operasyonuna dair detaylar ortaya çıktı
İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın operasyonuna dair detaylar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın kaza bölgesine ulaşmasından görevini tamamlayıp saat 06.45'te... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T18:37+0300
2024-05-20T18:38+0300
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığı'na bildirildi.Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurtdışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.Saat 23.30'da Batman'dan havalandıKötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.İran makamlarının Bayraktar Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.Operasyona dair detaylarBayraktar Akıncı İHA tarafından yürütülen arama kurtarma operasyonu, çok tehlikeli şartlarda yoğun ve sert hava muhalefetine rağmen gerçekleştirildi.Rüzgarın zaman zaman 160 km/saate ulaştığı bölgede yağış, bulut, sis, fırtına, boran gibi her türlü olumsuz hava şartının yanında engebeli dağlık arazi gibi olumsuzluklara rağmen operasyon sürdürüldü.Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Bayraktar Akıncı, görüntü alabilmek ve enkazın yerini tespit edebilmek için dağların içinde 300 feete (Yaklaşık 100 metre) kadar inerek uçtu.İran'da gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinin büyük bölümünde bulut seviyesinin altına inilerek derin bir vadinin içinde bölgedeki en yüksek mania irtifası olan 9700 feetin de altında, 9000 feet civarına inilerek vadi boyunca uçuş yapıldı.Hedef bölgede yaklaşık 7.5 saatte 2 bin 100 kilometre uçuşGüvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre operasyon, gerçekleştirilen görevin kritikliğinin bilinciyle tüm riskler alınarak icra edildi. Hedef bölgesindeki Akıncı İHA, yalnızca uydu haberleşmesi kullanarak TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi. İran makamlarına canlı görüntünün aktarımı ise TSK Komuta Merkezi üzerinden gerçekleştirildi.Azerbaycan'daki Akıncı Teknik Destek Personeli ise olası acil bir durumda müdahale edecek şekilde görev süresince hazır bekledi.Hedef bölgede yaklaşık 7.5 saat arama kurtarma uçuşu yapan Bayraktar Akıncı İHA, gökyüzünde kaza alanının tam üzerinde toplam 2 bin 100 kilometre yol katetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/msbden-iran-adimi-akinci-iha-ve-cougar-tipi-helikopter-bolgeye-gonderildi-1083989555.html
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iran, son dakika, türkiye, iha, akıncı iha
iran, son dakika, türkiye, iha, akıncı iha

İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın operasyonuna dair detaylar ortaya çıktı

18:37 20.05.2024 (güncellendi: 18:38 20.05.2024)
© AAAkıncı İHA
Akıncı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AA
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın kaza bölgesine ulaşmasından görevini tamamlayıp saat 06.45'te Türkiye hava sahasına dönmesine kadar yaşananlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Detaylar güvenlik kaynaklarınca paylaşıldı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığı'na bildirildi.
Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.
İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurtdışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

Saat 23.30'da Batman'dan havalandı

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.
İran makamlarının Bayraktar Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.
Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.
Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.
Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

Operasyona dair detaylar

Bayraktar Akıncı İHA tarafından yürütülen arama kurtarma operasyonu, çok tehlikeli şartlarda yoğun ve sert hava muhalefetine rağmen gerçekleştirildi.
Rüzgarın zaman zaman 160 km/saate ulaştığı bölgede yağış, bulut, sis, fırtına, boran gibi her türlü olumsuz hava şartının yanında engebeli dağlık arazi gibi olumsuzluklara rağmen operasyon sürdürüldü.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Bayraktar Akıncı, görüntü alabilmek ve enkazın yerini tespit edebilmek için dağların içinde 300 feete (Yaklaşık 100 metre) kadar inerek uçtu.
İran'da gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinin büyük bölümünde bulut seviyesinin altına inilerek derin bir vadinin içinde bölgedeki en yüksek mania irtifası olan 9700 feetin de altında, 9000 feet civarına inilerek vadi boyunca uçuş yapıldı.

Hedef bölgede yaklaşık 7.5 saatte 2 bin 100 kilometre uçuş

Güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre operasyon, gerçekleştirilen görevin kritikliğinin bilinciyle tüm riskler alınarak icra edildi. Hedef bölgesindeki Akıncı İHA, yalnızca uydu haberleşmesi kullanarak TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi. İran makamlarına canlı görüntünün aktarımı ise TSK Komuta Merkezi üzerinden gerçekleştirildi.
Azerbaycan'daki Akıncı Teknik Destek Personeli ise olası acil bir durumda müdahale edecek şekilde görev süresince hazır bekledi.
Hedef bölgede yaklaşık 7.5 saat arama kurtarma uçuşu yapan Bayraktar Akıncı İHA, gökyüzünde kaza alanının tam üzerinde toplam 2 bin 100 kilometre yol katetti.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
TÜRKİYE
MSB'den İran adımı: Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi
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