https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/secil-erzanin-fon-sorusturmasiyla-gundeme-gelmisti-fatih-terim-denizbanka-dava-acti-1084045835.html

Seçil Erzan'ın fon soruşturmasıyla gündeme gelmişti: Fatih Terim Denizbank'a dava açtı

Seçil Erzan'ın fon soruşturmasıyla gündeme gelmişti: Fatih Terim Denizbank'a dava açtı

Sputnik Türkiye

Fatih Terim, Denizbank'a hem maddi hem de manevi tazminat davası açtı.Terim, ayrıca Denizbank şube müdürü ve diğer çalışanlar hakkında suç duyurusunda... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T11:54+0300

2024-05-21T11:54+0300

2024-05-21T11:54+0300

yaşam

seçil erzan

fatih terim

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denizbank

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tazminat davası

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Deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in avukatları, müvekkillerinin Denizbank aleyhinde iki ayrı dava açtığını duyurdu. Avukatlar Okan Demirkan ve Nevzat Kaan Karcılıoğlu, Terim'in hem maddi hem de manevi tazminat talep ettiğini açıkladı.Açıklamada, Terim'in 2 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olduğu ve Denizbank şube müdürü ile diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdüğü belirtildi.Terim'in avukatları, müvekkillerinin tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacağını vurguladı. Ayrıca, Terim'in bugüne kadar 'adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masumiyetini dikkate alarak, kendisini hedef alan asılsız yorumlar hakkında açıklama yapmadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/gizli-bir-sekilde-adli-tipa-goturuldu-dilan-polat-tahliye-mi-edilecek-1084035752.html

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