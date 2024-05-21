https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rusyada-stratejik-olmayan-nukleer-silahlarla-tatbikat-basladi-1084067951.html

Rusya'da stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikat başladı

Rusya'da stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikat başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölge’de stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ilk... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T18:01+0300

2024-05-21T18:01+0300

2024-05-21T18:01+0300

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rusya

rusya savunma bakanlığı

nükleer tatbikat

güney askeri bölgesi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölge’de stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ilk aşamasının başladığını duyurdu.Bu aşama çerçevesinde füze birlikleri, İskender sistemleri için özel mühimmatları teslim alma, füzeleri bu mühimmatlarla donatma ve fırlatma hazırlıkları için gizli bir şekilde fırlatma alanına hareket etme görevini tatbik ediyor.Pilotlar, uçak füzelerini Kinjal hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere özel mühimmatla donatma alıştırması yapıyor ve belirlenen fırlatma alanlarına hareket ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/putinden-nukleer-tatbikat-aciklamasi-olagandisi-bir-sey-yok-1083639589.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, nükleer tatbikat, güney askeri bölgesi