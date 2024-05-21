https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rusyada-stratejik-olmayan-nukleer-silahlarla-tatbikat-basladi-1084067951.html
Rusya'da stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikat başladı
Rusya'da stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikat başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölge’de stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ilk... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T18:01+0300
2024-05-21T18:01+0300
2024-05-21T18:01+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
nükleer tatbikat
güney askeri bölgesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölge’de stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ilk aşamasının başladığını duyurdu.Bu aşama çerçevesinde füze birlikleri, İskender sistemleri için özel mühimmatları teslim alma, füzeleri bu mühimmatlarla donatma ve fırlatma hazırlıkları için gizli bir şekilde fırlatma alanına hareket etme görevini tatbik ediyor.Pilotlar, uçak füzelerini Kinjal hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere özel mühimmatla donatma alıştırması yapıyor ve belirlenen fırlatma alanlarına hareket ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/putinden-nukleer-tatbikat-aciklamasi-olagandisi-bir-sey-yok-1083639589.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, nükleer tatbikat, güney askeri bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, nükleer tatbikat, güney askeri bölgesi
Rusya'da stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikat başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölge’de stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ilk aşamasının başladığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölge’de stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ilk aşamasının başladığını duyurdu.
Bu aşama çerçevesinde füze birlikleri, İskender sistemleri için özel mühimmatları teslim alma, füzeleri bu mühimmatlarla donatma ve fırlatma hazırlıkları için gizli bir şekilde fırlatma alanına hareket etme görevini tatbik ediyor.
Pilotlar, uçak füzelerini Kinjal hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere özel mühimmatla donatma alıştırması yapıyor ve belirlenen fırlatma alanlarına hareket ediyor.