https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-semalarinda-2-olha-roketi-ile-5-iha-imha-edildi-1084023406.html

Belgorod Bölgesi semalarında 2 Olha roketi ile 5 İHA imha edildi

Belgorod Bölgesi semalarında 2 Olha roketi ile 5 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saat 13:00'ten itibaren 5 saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T17:21+0300

2024-05-20T17:21+0300

2024-05-20T17:21+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

iha

belgorod

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve giderek daha fazla toprak kaybeden Ukrayna ordusu, Rusya'daki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 13:00'ten saat 17:00'ye kadar düzenlenen 4 saldırı girişiminde Ukraynalı askerler tarafından 5 İHA ve 2 Olha çok namlulu roketatar sistemi roketi fırlatıldı.Rus hava savunma sistemleri, Kiev rejiminin Rusya topraklarını vurmak için fırlattığı tüm İHA ve roketlerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova ve çeşitli bölgelerdeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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