https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rus-birliklerinin-ukrayna-ordusu-mevzisine-hucumu-aksiyon-kamerasina-yansidi-1084068056.html
Rus birliklerinin Ukrayna ordusu mevzisine hücumu aksiyon kamerasına yansıdı
Rus birliklerinin Ukrayna ordusu mevzisine hücumu aksiyon kamerasına yansıdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus hava indirme birlikleri, Andreyevka ve Kurdyumovka yerleşim yerlerinin çevresinde Ukrayna ordusunun mevzisini... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T19:12+0300
2024-05-21T19:12+0300
2024-05-21T19:12+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084067794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d22c8b85f55de1a30bbbd2bdf57b579d.jpg
Saldırı sonucu Ukraynalı askerlerin bir kısmı kaçtı, bazıları ise silah bırakıp teslim oldu. Rus askerlerin gerçekleştirdiği hücüm, aksiyon kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rus-ordusu-donbassta-ukraynanin-mukavemet-noktasini-ele-gecirdi-1084040814.html
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Rus askerlerin Ukrayna ordusunun mevzisine hücumu aksiyon kamerasına yansıdı
Sputnik Türkiye
Rus askerlerin Ukrayna ordusunun mevzisine hücumu aksiyon kamerasına yansıdı
2024-05-21T19:12+0300
true
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video, rusya, ukrayna
Rus birliklerinin Ukrayna ordusu mevzisine hücumu aksiyon kamerasına yansıdı
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus hava indirme birlikleri, Andreyevka ve Kurdyumovka yerleşim yerlerinin çevresinde Ukrayna ordusunun mevzisini tespit ederek saldırı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu Ukraynalı askerlerin bir kısmı kaçtı, bazıları ise silah bırakıp teslim oldu. Rus askerlerin gerçekleştirdiği hücüm, aksiyon kamerasıyla kaydedildi.