https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ricky-martin-turkiyeye-geliyor-1084048194.html
Ricky Martin Türkiye'ye geliyor
Ricky Martin Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin konser vermek için Temmuz ayından Antalya'ya geliyor. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T11:50+0300
2024-05-21T11:50+0300
2024-05-21T11:51+0300
yaşam
ricky martin
temmuz
konser
antalya
latin
şarkıcı
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Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 31 Temmuz'da Antalya'da konser vermeye hazırlanıyor. Antalya'ya gelecek olan Martin, Belek'te sahne alacak. Martin en son 2016 yılında Türkiye'de konser vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/sarkici-kalbene-yapilan-baskin-santaj-ihbari-cikti-goruntulerini-emniyete-yollamis-1083925320.html
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ricky martin, temmuz, konser, antalya, latin, şarkıcı
ricky martin, temmuz, konser, antalya, latin, şarkıcı
Ricky Martin Türkiye'ye geliyor
11:50 21.05.2024 (güncellendi: 11:51 21.05.2024)
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin konser vermek için Temmuz ayından Antalya'ya geliyor.
Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 31 Temmuz'da Antalya'da konser vermeye hazırlanıyor.
Antalya'ya gelecek olan Martin, Belek'te sahne alacak.
Martin en son 2016 yılında Türkiye'de konser vermişti.