https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kremlin-reisinin-cenaze-torenine-duma-baskani-volodin-katilacak-1084060185.html
Kremlin: Reisi’nin cenaze törenine Duma Başkanı Volodin katılacak
Kremlin: Reisi’nin cenaze törenine Duma Başkanı Volodin katılacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine Duma Başkanı... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T15:18+0300
2024-05-21T15:18+0300
2024-05-21T15:18+0300
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dmitriy peskov
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ibrahim reisi
hüseyin emir abdullahiyan
cenaze töreni
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için yarın Tahran’da düzenlenecek cenaze törenine katılacak olan Rus heyetine Duma Başkanı Volodin’in başkanlık edeceğini söyledi.Peskov, basın mensuplarına yönelik açıklamasında İranlı yetkililerin cenaze töreninin yarın yapılmasını kararlaştırdığını, törene katılacak olan Rus heyetinin başında Duma Başkanı Volodin’in bulunacağı bilgisini verdi.Kremlin Sözcüsü, Volodin’in yarın Tahran’a hareket edeceğini de ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tebrizde-toren-duzenleniyor--1084044791.html
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kremlin, dmitriy peskov, iran, tahran, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, cenaze töreni, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, vyaçeslav volodin
kremlin, dmitriy peskov, iran, tahran, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, cenaze töreni, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, vyaçeslav volodin
Kremlin: Reisi’nin cenaze törenine Duma Başkanı Volodin katılacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in katılacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için yarın Tahran’da düzenlenecek cenaze törenine katılacak olan Rus heyetine Duma Başkanı Volodin’in başkanlık edeceğini söyledi.
Peskov, basın mensuplarına yönelik açıklamasında İranlı yetkililerin cenaze töreninin yarın yapılmasını kararlaştırdığını, törene katılacak olan Rus heyetinin başında Duma Başkanı Volodin’in bulunacağı bilgisini verdi.
Kremlin Sözcüsü, Volodin’in yarın Tahran’a hareket edeceğini de ifade etti.