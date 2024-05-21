https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/papadan-reisi-icin-hamaneye-taziye-mesaji-1084066848.html
Papa'dan Reisi için Hamaney’e taziye mesajı
Papa'dan Reisi için Hamaney’e taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T17:20+0300
2024-05-21T17:20+0300
2024-05-21T17:20+0300
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ibrahim reisi
ayetullah ali hamaney
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Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, taziye mesajında, Hamaney'e kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.Papa taziye mesajında, bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına manevi olarak yakınlığını belirtti.Helikopter kazası ve sonrasıCumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.Rusya da Acil Durumlar Bakanlığına ait 2 İl-76 nakliye uçağı gönderdiBelirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazada kurtulan olmadığını belirledi.Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tebrizde-toren-duzenleniyor--1084044791.html
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papa francis, vatikan, roma, iran, ibrahim reisi, ayetullah ali hamaney
papa francis, vatikan, roma, iran, ibrahim reisi, ayetullah ali hamaney
Papa'dan Reisi için Hamaney’e taziye mesajı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.
Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, taziye mesajında, Hamaney'e kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Papa taziye mesajında, bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına manevi olarak yakınlığını belirtti.
Helikopter kazası ve sonrası
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
Rusya da Acil Durumlar Bakanlığına ait 2 İl-76 nakliye uçağı gönderdi
Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazada kurtulan olmadığını belirledi.
Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.
İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.
İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.