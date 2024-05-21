İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tebriz'de tören düzenleniyor

20 Mart gününde olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopteri düştüğü belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi. İbrahim Reisi kimdir?Seyyid İbrahim Reisi, İranlı siyasetçi ve hukukçu, din ve devlet adamı. 3 Ağustos 2021 tarihinden itibaren İran’ın Cumhurbaşkanı.14 Aralık 1960’ta Meşhed’de doğan Reisi, Şah Rıza Pehlevi yönetiminin devrilmesini destekledi ve 1978-1979 İslam Devrimi’nde etkin şekilde yer aldı.1981'de henüz 20 yaşındayken Karaj şehrinin savcısı oldu.1985'te Tahran Savcı Yardımcısı, 1989’da da Tahran Savcıs görevine yükseldi.1994’te Genel Müfettişlik Kurumu’nun Başkanı oldu.2004’te İran Başsavcı Yardımcılığına atandı. 2012’de Yüksek Lideri’nin talebiyle Din Adamları Özel Mahkemesi’nde başsavcılık yaptı.2014’te İran Başsavcısı olan İbrahim Reisi, 2016’da bu görevden istifa etti.2017’de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hasan Ruhani'ye karşı aday oldu ancak seçimi kaybetti.2021 Cumhurbaşkanlığı seçimine katıldı ve oyların yüzde 62’sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.ABD'nin yaptırım listesindeydiReisi, siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı iddia edilen rol nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alındı.İbrahim Reisi'nin ismi, Hamaney sonrasında ülke liderliği makamına oturması muhtemel adayların arasında bulunuyordu.
İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz kentinde tören düzenlendi.
20 Mart gününde olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopteri düştüğü belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'nın başkenti Tahran'daki Veli Asr Meydanı'nda anma töreni düzenlendi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'nın başkenti Tahran'daki Veli Asr Meydanı'nda anma töreni düzenlendi
20 Mart gününde olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopteri düştüğü belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi.
20 Mart gününde olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopteri düştüğü belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'nın başkenti Tahran'daki Veli Asr Meydanı'nda anma töreni düzenlendi
20 Mart gününde olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopteri düştüğü belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi.