'Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye üyelik müzakereleri 25 Haziran'da başlayabilir'

ABD'de yayın yapan Politico gazetesi, Moldova ve Ukrayna'nın AB'ye kabulüyle ilgili müzakerelerin 25 Haziran'da başlayabileceğini yazdı.



Beş Avrupalı diplomatın verdiği bilgiye dayandırılan haberde, AB ülkelerinin bu niyetlerini Aralık 2023'te dile getirdikleri ancak Macaristan'ın tutumu ve 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle sürecin ötelendiği ifade edildi.



Haberde, bazı ülkelerin genişleme konusunun Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ana gündem maddesi olmasından çekindiği aktarıldı.



Kasım 2023'te AB Komisyonu, yayınladığı 'Genişleme Paketi 2023' ile Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmişti.



AB üyeliğinin liyakate dayalı olduğu vurgulanan raporlarda, Ukrayna ve Moldova'nın son dönemde AB yolunda reformlarda ciddi ilerleme kaydettiği, bu iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerinin başlatılabileceği savunularak AB ülkelerinden oluşan AB Konseyi'nin bu konuda karar alması tavsiye edilmişti.