https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/metropoll-en-son-anketi-yayinladi-turkiyede-en-cok-begenilen-siyasetci-kim--1084060302.html

Anket firması açıkladı: Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi kim?

Anket firması açıkladı: Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi kim?

Sputnik Türkiye

MetroPOLL anket şirketi, siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü araştırmaların nisan ayı sonuçlarını yayınladı. Ankete göre ilk sırada Ankara Büyükşehir... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T15:21+0300

2024-05-21T15:21+0300

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politika

anket

recep tayyip erdoğan

metropol

özgür özel

özgür özel

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necmettin erbakan

fatih erbakan

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MetroPOLL Araştırma şirketi, Nisan ayında Türkiye'nin en çok beğenilen siyasetçilerini üzerine bir anket düzenledi. Ankette Mansur Yavaş birinci sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranının yüzde 38 olduğu iddia edildi. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, anketi paylaştığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, siyasilere yönelik beğeni düzeyleri soruldu.Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu öne çıkan siyasetçiler arasında Anket sonuçlarına göre, ilk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, onu ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Katılımcıların yüzde 65,8’i Yavaş’ı beğendiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun oranının yüzde 52,8 olduğu görüldü. Erdoğan ve Özel alt sıralarda yer aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılımcıların yüzde 38,3 oranında 'beğeniyorum' yanıtını verdi. Erdoğan’ı, 36,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Katılımcıların yüzde 33’ü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı beğendiğini kaydetti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25 ile Erbakan’ın gerisinde kaldı.İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, yüzde 9,7 beğeni oranıyla listede son sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/secim-sonrasi-anket-bugun-milletvekili-secimi-yapilsa-chp-birinci-parti-cikar-mi-1083138393.html

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Sputnik Türkiye

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