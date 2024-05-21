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Anket firması açıkladı: Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi kim?
Anket firması açıkladı: Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi kim?
Sputnik Türkiye
MetroPOLL anket şirketi, siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü araştırmaların nisan ayı sonuçlarını yayınladı. Ankete göre ilk sırada Ankara Büyükşehir... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T15:21+0300
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politika
anket
recep tayyip erdoğan
metropol
özgür özel
özgür özel
ak parti
chp
necmettin erbakan
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MetroPOLL Araştırma şirketi, Nisan ayında Türkiye'nin en çok beğenilen siyasetçilerini üzerine bir anket düzenledi. Ankette Mansur Yavaş birinci sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranının yüzde 38 olduğu iddia edildi. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, anketi paylaştığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, siyasilere yönelik beğeni düzeyleri soruldu.Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu öne çıkan siyasetçiler arasında Anket sonuçlarına göre, ilk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, onu ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Katılımcıların yüzde 65,8’i Yavaş’ı beğendiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun oranının yüzde 52,8 olduğu görüldü. Erdoğan ve Özel alt sıralarda yer aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılımcıların yüzde 38,3 oranında 'beğeniyorum' yanıtını verdi. Erdoğan’ı, 36,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Katılımcıların yüzde 33’ü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı beğendiğini kaydetti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25 ile Erbakan’ın gerisinde kaldı.İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, yüzde 9,7 beğeni oranıyla listede son sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/secim-sonrasi-anket-bugun-milletvekili-secimi-yapilsa-chp-birinci-parti-cikar-mi-1083138393.html
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anket, recep tayyip erdoğan, metropol, özgür özel, özgür özel, ak parti, chp, necmettin erbakan, fatih erbakan, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, abb, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
anket, recep tayyip erdoğan, metropol, özgür özel, özgür özel, ak parti, chp, necmettin erbakan, fatih erbakan, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, abb, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Anket firması açıkladı: Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi kim?

15:21 21.05.2024 (güncellendi: 15:23 21.05.2024)
© AA / Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
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MetroPOLL anket şirketi, siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü araştırmaların nisan ayı sonuçlarını yayınladı. Ankete göre ilk sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.
MetroPOLL Araştırma şirketi, Nisan ayında Türkiye'nin en çok beğenilen siyasetçilerini üzerine bir anket düzenledi. Ankette Mansur Yavaş birinci sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranının yüzde 38 olduğu iddia edildi.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, anketi paylaştığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Mansur Yavaş'ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaşmış. Ekrem İmamoğlu mevcut durumunu koruyor. Erdoğan’ın beğenisi yüzde 40’ın altına düşmüş. Özgür Özel'in beğenisi artış yönünde değişiyor."
17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, siyasilere yönelik beğeni düzeyleri soruldu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu öne çıkan siyasetçiler arasında

Anket sonuçlarına göre, ilk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, onu ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Katılımcıların yüzde 65,8’i Yavaş’ı beğendiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun oranının yüzde 52,8 olduğu görüldü.

Erdoğan ve Özel alt sıralarda yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılımcıların yüzde 38,3 oranında 'beğeniyorum' yanıtını verdi. Erdoğan’ı, 36,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Katılımcıların yüzde 33’ü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı beğendiğini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25 ile Erbakan’ın gerisinde kaldı.
İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, yüzde 9,7 beğeni oranıyla listede son sırada yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
POLİTİKA
Seçim sonrası anket: Bugün milletvekili seçimi yapılsa CHP birinci parti çıkar mı?
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