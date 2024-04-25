https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/secim-sonrasi-anket-bugun-milletvekili-secimi-yapilsa-chp-birinci-parti-cikar-mi-1083138393.html

Seçim sonrası anket: Bugün milletvekili seçimi yapılsa CHP birinci parti çıkar mı?

Seçim sonrası anket: Bugün milletvekili seçimi yapılsa CHP birinci parti çıkar mı?

Sputnik Türkiye

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti olarak çıkması, Türkiye siyasetinde önemli bir dönemeç olarak yorumlanıyor. Bu zafer, siyasi arenada yeni... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T12:05+0300

2024-04-25T12:05+0300

2024-04-25T12:05+0300

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Türkiye siyasi durum araştırması yapan AREA’nın üst yöneticisi Murat Karan, seçimlerin ardından yaptıkları araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların seçmen üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyleyen Karan, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusu sonucunda yüzde 34.4 ile CHP’nin birinci, yüzde 32.5 ile AK Parti’nin ikinci parti çıktığını belirtti.26 il, 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını değerlendiren Karan, araştırmada DEM Parti yüzde 9.9’la üçüncü, MHP yüzde 9.1’le dördüncü parti oluyorduğunu belirtti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yüzde 7’lik seçim barajı nedeniyle TBMM’ye dört parti girebiliyor. Ancak Yeniden Refah Partisi (YRP) oyunu yüzde 2,8 artırarak yüzde 5.6’ya yükseltmesine karşın parlamento dışı kalıyor.CHP’de 2023 milletvekili seçimine göre yüzde 9’luk oy artışı, AK Parti’de yüzde 3.1’lik oy düşüşü gözleniyor. Yine aynı zamanda DEM Parti’nin yüzde 1.1 ile yükselişte, MHP’nin de yüzde 1’lik düşüşte olduğu gözleniyor.“Sizce CHP’nin ülkeyi yönetecek kadroları var mı” sorusuna yüzde 39.5 olumlu, yüzde 49.5 olumsuz yanıt verdi, yüzde 11 yanıt vermedi.AK Parti neden oy kaybetti?İktidar partisi AK Parti’nin yerel seçimlerde kaybetmesinin nedeni de ankette soruldu. Verilen yanıtlara göre AK Parti’nin kaybetme nedeni yüzde 61.1 ile ekonomik kriz, yüzde 8.6 ile göçmen sorunu, yüzde 8.5 ile adayların başarısızlığı olarak öne çıktı.Kararsız seçmenlerKararsız seçmenlerin yüzde 5.9’u yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na, yüzde 5.1’i de 2023 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verdiğini dile getiriyor. Bu verilere göre kararsızlar daha çok milliyetçi, Atatürkçü ve merkez sağ görüşlü kişilerden oluşuyor.İYİ Parti'de genel başkan kim olmalı?İYİ Parti’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 60,9’u Akşener’in genel başkanlığı bırakmasına olumlu bakıyor, olumsuz karşılayanlar yüzde 29.7. “İYİ Parti’de genel başkan kim olmalıdır” sorusuna katılımcılar yüzde 22.2 Tolga Akalın, yüzde 21.3 Koray Aydın, yüzde 16.3 Müsavat Dervişoğlu yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/chpli-kurmaylar-anlatti-ozel-erdogan-gorusmesinde-neler-konusulacak-1083132549.html

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