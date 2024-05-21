https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/medvedcuk-zelenskiy-bugunden-itibaren-ukraynayi-temsil-etmiyor-1084038784.html

Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor

Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in beş yıllık görev süresi dün itibariyle sona ererken, Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T09:50+0300

2024-05-21T09:50+0300

2024-05-21T09:50+0300

ukrayna krizi

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vladimir zelenskiy

devlet başkanı

devlet başkanlığı seçimi

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viktor medvedçuk

rusya

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Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e açıklamasında, Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı yetkisinin 20 Mayıs’ta sona ermesine rağmen görevde kalmasını değerlendirdi.Zelenskiy’in, Rusya’nın özel askeri harekatını gerekçe göstererek devlet başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin Ukrayna’yı hukuki çöküşe sürüklediğini söyleyen Medvedçuk, “Bu bir gasptır. Bu, Ukrayna anayasasına aykırıdır” dedi.Zelenskiy yönetiminde Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi olarak varlığını kaybettiğini kaydeden muhalif siyasetçi, “21 Mayıs 2024’ten itibaren Zelenskiy meşruiyetini kaybetti” diye ekledi.Medvedçuk, “Zelenskiy, 21 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil edebilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi: Ukrayna’da sadece Zelenskiy değil tüm yönetimin meşruiyetini kaybettiğini kaydeden siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü: Zelensky’nin görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi. Zelensky, seçimler için “doğru zaman olmadığını” söyledi.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, kiev, viktor medvedçuk, rusya, meşru