https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/medvedcuk-zelenskiy-bugunden-itibaren-ukraynayi-temsil-etmiyor-1084038784.html
Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor
Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in beş yıllık görev süresi dün itibariyle sona ererken, Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T09:50+0300
2024-05-21T09:50+0300
2024-05-21T09:50+0300
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Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e açıklamasında, Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı yetkisinin 20 Mayıs’ta sona ermesine rağmen görevde kalmasını değerlendirdi.Zelenskiy’in, Rusya’nın özel askeri harekatını gerekçe göstererek devlet başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin Ukrayna’yı hukuki çöküşe sürüklediğini söyleyen Medvedçuk, “Bu bir gasptır. Bu, Ukrayna anayasasına aykırıdır” dedi.Zelenskiy yönetiminde Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi olarak varlığını kaybettiğini kaydeden muhalif siyasetçi, “21 Mayıs 2024’ten itibaren Zelenskiy meşruiyetini kaybetti” diye ekledi.Medvedçuk, “Zelenskiy, 21 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil edebilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi: Ukrayna’da sadece Zelenskiy değil tüm yönetimin meşruiyetini kaybettiğini kaydeden siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü: Zelensky’nin görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi. Zelensky, seçimler için “doğru zaman olmadığını” söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/zelenskiyin-gorev-suresi-sona-erdi-simdi-ne-olacak-1083996981.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, kiev, viktor medvedçuk, rusya, meşru
ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, kiev, viktor medvedçuk, rusya, meşru
Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in beş yıllık görev süresi dün itibariyle sona ererken, Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy’in bugünden itibaren Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil etme hakkına sahip olmadığını belirtti.
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e açıklamasında, Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı yetkisinin 20 Mayıs’ta sona ermesine rağmen görevde kalmasını değerlendirdi.
Zelenskiy’in, Rusya’nın özel askeri harekatını gerekçe göstererek devlet başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin Ukrayna’yı hukuki çöküşe sürüklediğini söyleyen Medvedçuk, “Bu bir gasptır. Bu, Ukrayna anayasasına aykırıdır” dedi.
Zelenskiy yönetiminde Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi olarak varlığını kaybettiğini kaydeden muhalif siyasetçi, “21 Mayıs 2024’ten itibaren Zelenskiy meşruiyetini kaybetti” diye ekledi.
Medvedçuk, “Zelenskiy, 21 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil edebilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
Mesele onun bunu yapıp yapamayacağı değil, bunu yapmaya hakkının olmamasıdır. Artık Ukrayna’yı temsil etmiyor. Belgelerdeki imzası hiçbir şey ifade etmiyor ve yasal gücü de yok.
Ukrayna’da sadece Zelenskiy değil tüm yönetimin meşruiyetini kaybettiğini kaydeden siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ukrayna Anayasası’nın 8. maddesine göre yerel idarelerin temsilcileri 21 Mayıs’tan itibaren yetkilerini yerine getiremez, çünkü bu maddeye göre yerel idarelerin temsilcileri Ukrayna Devlet Başkanı tarafından atanıyor ve görevlerini sadece Ukrayna Devlet Başkanı’nın görevde bulunduğu süre boyunca yerine getirebilirler.
Zelensky’nin görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi. Zelensky, seçimler için “doğru zaman olmadığını” söyledi.