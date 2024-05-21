Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor

Türkiye
SON DAKİKA | 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı belirlenen 27 kişi daha gözaltına alındı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Üzerinde çok konuşulması gereken bir kaza ya da cinayet ile karşı karşıyayız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteci Musa Özuğurlu, Reisi'nin ölümünü değerlendirdi: Çok büyük bir ihmalden bahsediyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Engelli hakları ve karşılaştıkları sorunlar.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
17:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
19:28
4 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
20:13
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Biden'ın korkulu rüyası: Z kuşağı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/medvedcuk-zelenskiy-bugunden-itibaren-ukraynayi-temsil-etmiyor-1084038784.html
Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor
Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in beş yıllık görev süresi dün itibariyle sona ererken, Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T09:50+0300
2024-05-21T09:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
devlet başkanı
devlet başkanlığı seçimi
kiev
viktor medvedçuk
rusya
meşru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080997379_0:61:2901:1693_1920x0_80_0_0_6926896053654b1c0d01f2e78e320665.jpg
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e açıklamasında, Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı yetkisinin 20 Mayıs’ta sona ermesine rağmen görevde kalmasını değerlendirdi.Zelenskiy’in, Rusya’nın özel askeri harekatını gerekçe göstererek devlet başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin Ukrayna’yı hukuki çöküşe sürüklediğini söyleyen Medvedçuk, “Bu bir gasptır. Bu, Ukrayna anayasasına aykırıdır” dedi.Zelenskiy yönetiminde Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi olarak varlığını kaybettiğini kaydeden muhalif siyasetçi, “21 Mayıs 2024’ten itibaren Zelenskiy meşruiyetini kaybetti” diye ekledi.Medvedçuk, “Zelenskiy, 21 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil edebilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi: Ukrayna’da sadece Zelenskiy değil tüm yönetimin meşruiyetini kaybettiğini kaydeden siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü: Zelensky’nin görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi. Zelensky, seçimler için “doğru zaman olmadığını” söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/zelenskiyin-gorev-suresi-sona-erdi-simdi-ne-olacak-1083996981.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080997379_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39437394b8193344e65150cc0b47784b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, kiev, viktor medvedçuk, rusya, meşru
ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, kiev, viktor medvedçuk, rusya, meşru

Medvedçuk: Zelenskiy bugünden itibaren Ukrayna’yı temsil etmiyor

09:50 21.05.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in beş yıllık görev süresi dün itibariyle sona ererken, Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy’in bugünden itibaren Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil etme hakkına sahip olmadığını belirtti.
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e açıklamasında, Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı yetkisinin 20 Mayıs’ta sona ermesine rağmen görevde kalmasını değerlendirdi.
Zelenskiy’in, Rusya’nın özel askeri harekatını gerekçe göstererek devlet başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin Ukrayna’yı hukuki çöküşe sürüklediğini söyleyen Medvedçuk, “Bu bir gasptır. Bu, Ukrayna anayasasına aykırıdır” dedi.
Zelenskiy yönetiminde Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi olarak varlığını kaybettiğini kaydeden muhalif siyasetçi, “21 Mayıs 2024’ten itibaren Zelenskiy meşruiyetini kaybetti” diye ekledi.
Medvedçuk, “Zelenskiy, 21 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil edebilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
Mesele onun bunu yapıp yapamayacağı değil, bunu yapmaya hakkının olmamasıdır. Artık Ukrayna’yı temsil etmiyor. Belgelerdeki imzası hiçbir şey ifade etmiyor ve yasal gücü de yok.
Ukrayna’da sadece Zelenskiy değil tüm yönetimin meşruiyetini kaybettiğini kaydeden siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ukrayna Anayasası’nın 8. maddesine göre yerel idarelerin temsilcileri 21 Mayıs’tan itibaren yetkilerini yerine getiremez, çünkü bu maddeye göre yerel idarelerin temsilcileri Ukrayna Devlet Başkanı tarafından atanıyor ve görevlerini sadece Ukrayna Devlet Başkanı’nın görevde bulunduğu süre boyunca yerine getirebilirler.
Zelensky’nin görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi. Zelensky, seçimler için “doğru zaman olmadığını” söyledi.
Ukrayna Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi: Şimdi ne olacak?
Dün, 10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала